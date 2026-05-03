Александър Тунчев вярва, че Арда може да излезе от головата суша

Александър Тунчев вярва, че Арда скоро ще излезе от головата суша, в която отборът е влязъл в последните си мачове в българското първенство по футбол. Кърджалии завършиха наравно 0:0 с Черно море днес и останаха само с два гола в последните шест двубоя.

"Бяхме отборът, който желаеше повече победата. Създадохме повече ситуации, но не ги завършихме по най-добрия начин. И през първото, и през второто полувреме предпоследният или последният удар ни изневери", каза той за Диема Спорт.

"След последните мачове има някакво напрежение в отбора. Срещу Локомотив създадохме куп ситуации и не успяхме да вкараме. Хубаво е, че ги създаваме, така че аз вярвам, че ще излезем от тази ситуация. Контролирахме мача, но след почивката се появи умора, темпото спадна и беше по-трудно", продължи Тунчев.