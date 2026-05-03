Александър Тунчев вярва, че Арда може да излезе от головата суша

Ивайло Георгиев
Александър Тунчев / Снимка: Боян Ботев/БТА (ВЯ), архив
Кърджали,  
03.05.2026 15:47
 (БТА)

Александър Тунчев вярва, че Арда скоро ще излезе от головата суша, в която отборът е влязъл в последните си мачове в българското първенство по футбол. Кърджалии завършиха наравно 0:0 с Черно море днес и останаха само с два гола в последните шест двубоя. 

"Бяхме отборът, който желаеше повече победата. Създадохме повече ситуации, но не ги завършихме по най-добрия начин. И през първото, и през второто полувреме предпоследният или последният удар ни изневери", каза той за Диема Спорт. 

"След последните мачове има някакво напрежение в отбора. Срещу Локомотив създадохме куп ситуации и не успяхме да вкараме. Хубаво е, че ги създаваме, така че аз вярвам, че ще излезем от тази ситуация. Контролирахме мача, но след почивката се появи умора, темпото спадна и беше по-трудно", продължи Тунчев.

/АД/

03.05.2026 15:37

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка на българското първенство по футбол, заяви треньорът Илиан Илиев. "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив) в надпреварата за
03.05.2026 15:31

Черно море спечели точка в Кърджали и остана начело на втората четворка

Първенство на България по футбол, мач от 32-ия кръг на efbet Лига между Арда (Кърджали) и Черно море (Варна):  Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 0:0стадион: "Арена Арда", Кърджалиглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Светослав Ковачев
03.05.2026 15:22

Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: втора четворка Арда Кърджали - Черно море      0:0 по-късно днес: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив първа четворка ЦСКА - Лудогорец от събота: първа четворка Левски - ЦСКА 1948            

