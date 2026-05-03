Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка на българското първенство по футбол, заяви треньорът Илиан Илиев. "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив) в надпреварата за бараж за евротурнирите, след като днес завършиха наравно 0:0 с Арда.

"Не допуснахме гол, но и не отбелязахме. Имахме доста атаки, които можехме да развием по много по-добър начин. В дефанзивен план съм доволен, но в офанзивен трябва да правим повече, ако искаме да си запазим позицията", каза Илиев за Диема Спорт.

"Трябват ни повече ситуации и да развием по-добре контрите. Някои пъти допускахме грешки, в други изпълнението не бе перфектно. Има малки детайли, които са много важни за нашето ниво. Не излиза ли добре последният пас, трудно може да се отбележи. Другото е при статични положения", продължи треньорът на Черно море.

Илиев е срещал отбори на Александър Тунчев 15 пъти в кариерата си, като 11 от тези мачове са завършили наравно.

"В последните години винаги сме били близо с Арда в класирането. И като селекция сме били равностойни, но този сезон не мисля, че е така. Познаваме се доста добре и заради това може би не се побеждаваме често", завърши Илиев.