Подробно търсене

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев

Ивайло Георгиев
Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев
Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ВЯ), архив
Кърджали,  
03.05.2026 15:37
 (БТА)

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка на българското първенство по футбол, заяви треньорът Илиан Илиев. "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив) в надпреварата за бараж за евротурнирите, след като днес завършиха наравно 0:0 с Арда.

"Не допуснахме гол, но и не отбелязахме. Имахме доста атаки, които можехме да развием по много по-добър начин. В дефанзивен план съм доволен, но в офанзивен трябва да правим повече, ако искаме да си запазим позицията", каза Илиев за Диема Спорт. 

"Трябват ни повече ситуации и да развием по-добре контрите. Някои пъти допускахме грешки, в други изпълнението не бе перфектно. Има малки детайли, които са много важни за нашето ниво. Не излиза ли добре последният пас, трудно може да се отбележи. Другото е при статични положения", продължи треньорът на Черно море. 

Илиев е срещал отбори на Александър Тунчев 15 пъти в кариерата си, като 11 от тези мачове са завършили наравно. 

"В последните години винаги сме били близо с Арда в класирането. И като селекция сме били равностойни, но този сезон не мисля, че е така. Познаваме се доста добре и заради това може би не се побеждаваме често", завърши Илиев. 

/АД/

Свързани новини

03.05.2026 15:47

Александър Тунчев вярва, че Арда може да излезе от головата суша

Александър Тунчев вярва, че Арда скоро ще излезе от головата суша, в която отборът е влязъл в последните си мачове в българското първенство по футбол. Кърджалии завършиха наравно 0:0 с Черно море днес и останаха само с два гола в последните шест
03.05.2026 15:31

Черно море спечели точка в Кърджали и остана начело на втората четворка

Първенство на България по футбол, мач от 32-ия кръг на efbet Лига между Арда (Кърджали) и Черно море (Варна):  Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 0:0стадион: "Арена Арда", Кърджалиглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Светослав Ковачев
03.05.2026 15:22

Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: втора четворка Арда Кърджали - Черно море      0:0 по-късно днес: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив първа четворка ЦСКА - Лудогорец от събота: първа четворка Левски - ЦСКА 1948            

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:27 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация