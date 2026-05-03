Черно море спечели точка в Кърджали и остана начело на втората четворка

Ивайло Георгиев
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ЕВ), архив
Кърджали,  
03.05.2026 15:31
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мач от 32-ия кръг на efbet Лига между Арда (Кърджали) и Черно море (Варна): 

Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 0:0
стадион: "Арена Арда", Кърджали
главен съдия: Радослав Гидженов
жълти картони: Светослав Ковачев (Арда); Васил Панайотов, Дани Мартин (Черно море)

състав на Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин (72-Андре Шиняшики), Емил Виячки, Уилсън Самаке (72-Патрик Луан), Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа и Бирсент Карагарен (90-Пламен Крачунов).

състав на Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров (68-Росен Стефанов), Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Асен Чандъров, Дани Мартин, Васил Панайотов, Давид Телеш (68-Андреас Калкан), Николай Златев (59-Георги Лазаров) и Селсо Сидни (90-Цветомир Панов). 

Черно море (Варна) запази лидерската си позиция във втората четворка на българската футболна efbet Лига, след като завърши наравно 0:0 с Арда (Кърджали). "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив), който днес ще гостува на градския си съперник Ботев в дерби мач от 32-ия кръг на първенството.  

Арда е с още точка пасив зад Локомотив, а "канарчетата" са с допълнителни две назад. 

Първото положение беше в 16-ата минута и беше за Арда. Лъчезар Котев подаде на Светослав Ковачев в наказателното поле, но халфът се забави с удара и не уцели вратата от малък ъгъл. Секунди по-късно Димитър Велковски пробва късмета си с далечен удар от статично положение, но изпрати топката право в ръцете на Кристиан Томов.   

Николай Златев отправи първия точен удар за Черно море в 39-ата минута и за дълго време тези положения останаха последните опасни в мача. В 77-та минута обаче Арда създаде и пропусна най-чистото от тях - Густаво Каскардо центрира от дясното крило и намери Бирсент Карагарен на далечната греда, но нападателят не успя да уцели вратата от пет метра. 

Лъчезар Котев пропусна последния шанс за Арда в добавеното време и така първият неделен мач в efbet Лига завърши при нулево равенство. 

/АД/

03.05.2026 15:47

Александър Тунчев вярва, че Арда може да излезе от головата суша

Александър Тунчев вярва, че Арда скоро ще излезе от головата суша, в която отборът е влязъл в последните си мачове в българското първенство по футбол. Кърджалии завършиха наравно 0:0 с Черно море днес и останаха само с два гола в последните шест
03.05.2026 15:37

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка на българското първенство по футбол, заяви треньорът Илиан Илиев. "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив) в надпреварата за
03.05.2026 15:22

Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: втора четворка Арда Кърджали - Черно море      0:0 по-късно днес: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив първа четворка ЦСКА - Лудогорец от събота: първа четворка Левски - ЦСКА 1948            

Към 16:29 на 03.05.2026

