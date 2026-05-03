Черно море спечели точка в Кърджали и остана начело на втората четворка

Първенство на България по футбол, мач от 32-ия кръг на efbet Лига между Арда (Кърджали) и Черно море (Варна):

Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 0:0

стадион: "Арена Арда", Кърджали

главен съдия: Радослав Гидженов

жълти картони: Светослав Ковачев (Арда); Васил Панайотов, Дани Мартин (Черно море)

състав на Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин (72-Андре Шиняшики), Емил Виячки, Уилсън Самаке (72-Патрик Луан), Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа и Бирсент Карагарен (90-Пламен Крачунов).

състав на Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров (68-Росен Стефанов), Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Асен Чандъров, Дани Мартин, Васил Панайотов, Давид Телеш (68-Андреас Калкан), Николай Златев (59-Георги Лазаров) и Селсо Сидни (90-Цветомир Панов).

Черно море (Варна) запази лидерската си позиция във втората четворка на българската футболна efbet Лига, след като завърши наравно 0:0 с Арда (Кърджали). "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив), който днес ще гостува на градския си съперник Ботев в дерби мач от 32-ия кръг на първенството.

Арда е с още точка пасив зад Локомотив, а "канарчетата" са с допълнителни две назад.

Първото положение беше в 16-ата минута и беше за Арда. Лъчезар Котев подаде на Светослав Ковачев в наказателното поле, но халфът се забави с удара и не уцели вратата от малък ъгъл. Секунди по-късно Димитър Велковски пробва късмета си с далечен удар от статично положение, но изпрати топката право в ръцете на Кристиан Томов.

Николай Златев отправи първия точен удар за Черно море в 39-ата минута и за дълго време тези положения останаха последните опасни в мача. В 77-та минута обаче Арда създаде и пропусна най-чистото от тях - Густаво Каскардо центрира от дясното крило и намери Бирсент Карагарен на далечната греда, но нападателят не успя да уцели вратата от пет метра.

Лъчезар Котев пропусна последния шанс за Арда в добавеното време и така първият неделен мач в efbet Лига завърши при нулево равенство.