Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг:
втора четворка
Арда Кърджали - Черно море 0:0
по-късно днес:
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
първа четворка
ЦСКА - Лудогорец
от събота:
първа четворка
Левски - ЦСКА 1948 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Марко Дуганджич 71
червен картон: Адама Траоре 55 (ЦСКА 1948)
трета осмица
Берое - Славия 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 1, 2:0 Исмаел Ферер 52, 3:0 Факундо Константини 90+4
Ботев Враца - Спартак Варна 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 2:0 Тамиму Уору 12, 2:1 Цветелин Чунчуков 70-дузпа
от петък:
трета осмица
Септември София - Монтана 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Николас Фонтейн 59, 1:1 Борис Димитров 82-дузпа
Добруджа - Локомотив София 0:3 (0:2)
0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76
червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88
временно класиране:
1. Левски 32 24 4 4 68:23 76 точки - шампион
2. ЦСКА 1948 (Сф) 32 19 5 8 52:33 62
3. Лудогорец 31 17 9 5 58:22 60
4. ЦСКА (София) 31 16 8 7 44:26 56
5. Черно море 32 12 12 8 34:26 48
6. Локомотив (Пловдив) 31 11 13 7 30:34 46
7. Арда (Кърджали) 32 12 9 11 33:29 45
8. Ботев (Пловдив) 31 12 7 12 42:37 43
9. Ботев (Враца) 32 10 12 10 27:28 42
10. Локомотив (София) 32 10 11 11 44:40 41
11. Славия 1913 (София) 32 10 10 12 37:37 40
12. Берое (Стара Загора) 32 6 11 15 24:45 29
13. Септември (София) 32 7 7 18 27:60 28
14. Спартак (Варна) 32 5 12 15 27:54 27
15. Добруджа 1919 (Добрич) 32 7 5 20 23:47 26
16. Монтана 32 4 9 19 17:46 21
/АД/