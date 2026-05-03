Подробно търсене

Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол
Арда и Черно море завършиха наравно в българското първенство по футбол
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
Кърджали ,  
03.05.2026 15:22
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг:

втора четворка
Арда Кърджали - Черно море       0:0

по-късно днес:
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

първа четворка
ЦСКА - Лудогорец

от събота:
първа четворка
Левски - ЦСКА 1948              1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Марко Дуганджич 71
червен картон: Адама Траоре 55 (ЦСКА 1948)

трета осмица
Берое - Славия                  3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 1, 2:0 Исмаел Ферер 52, 3:0 Факундо Константини 90+4

Ботев Враца - Спартак Варна     2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 2:0 Тамиму Уору 12, 2:1 Цветелин Чунчуков 70-дузпа

от петък:
трета осмица
Септември София - Монтана       1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Николас Фонтейн 59, 1:1 Борис Димитров 82-дузпа

Добруджа - Локомотив София      0:3 (0:2)
0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76
червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88  

временно класиране:
 1. Левски                  32  24   4   4  68:23  76 точки - шампион
 2. ЦСКА 1948 (Сф)          32  19   5   8  52:33  62 
 3. Лудогорец               31  17   9   5  58:22  60  
 4. ЦСКА (София)            31  16   8   7  44:26  56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5. Черно море              32  12  12   8  34:26  48
 6. Локомотив (Пловдив)     31  11  13   7  30:34  46
 7. Арда (Кърджали)         32  12   9  11  33:29  45
 8. Ботев (Пловдив)         31  12   7  12  42:37  43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9. Ботев (Враца)           32  10  12  10  27:28  42
10. Локомотив (София)       32  10  11  11  44:40  41
11. Славия 1913 (София)     32  10  10  12  37:37  40  
12. Берое (Стара Загора)    32   6  11  15  24:45  29
13. Септември (София)       32   7   7  18  27:60  28
14. Спартак (Варна)         32   5  12  15  27:54  27 
15. Добруджа 1919 (Добрич)  32   7   5  20  23:47  26
16. Монтана                 32   4   9  19  17:46  21

/АД/

Свързани новини

03.05.2026 15:47

Александър Тунчев вярва, че Арда може да излезе от головата суша

Александър Тунчев вярва, че Арда скоро ще излезе от головата суша, в която отборът е влязъл в последните си мачове в българското първенство по футбол. Кърджалии завършиха наравно 0:0 с Черно море днес и останаха само с два гола в последните шест
03.05.2026 15:37

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка, категоричен е треньорът Илиан Илиев

Черно море трябва да подобри играта си в атака, ако иска да запази лидерската си позиция във втората четворка на българското първенство по футбол, заяви треньорът Илиан Илиев. "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив) в надпреварата за
03.05.2026 15:31

Черно море спечели точка в Кърджали и остана начело на втората четворка

Първенство на България по футбол, мач от 32-ия кръг на efbet Лига между Арда (Кърджали) и Черно море (Варна):  Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 0:0стадион: "Арена Арда", Кърджалиглавен съдия: Радослав Гидженовжълти картони: Светослав Ковачев

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:28 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация