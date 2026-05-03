Българската професионална футболна лига поздрави ПФК Левски за спечелената титла в efbet Лига

Ивайло Георгиев
Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
03.05.2026 15:18
 (БТА)

Българската професионална футболна лига (БФПЛ) поздрави ПФК Левски за спечелената титла в efbet Лига. "Сините" си гарантираха първото място в първенството в събота, когато се наложиха с 1:0 над ЦСКА 1948

"Българската професионална футболна лига (БФПЛ) поздравява ПФК Левски за спечелената шампионска титла на България", пишат от организацията.

"Този успех е признание за труда, постоянството и професионализма на футболистите, треньорския щаб, ръководството и всички, които допринесоха за постигането на този резултат. Шампионската титла е най-високото отличие в българския клубен футбол и заслужава уважение като значимо спортно постижение. БПФЛ пожелава на ПФК Левски успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена", се казва още в съобщението.  

/АД/

