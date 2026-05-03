ЦСКА, Бешикташ и Септември (София) са първите победители в третото издание на футболния турнир за деца „Северна звезда“

ЦСКА, Бешикташ и Септември (София) са първите победители в тазгодишното издание на футболния турнир за деца „Северна звезда“. Надпреварата се организира за трета поредна година в памет на загиналото при инцидент по време на тренировка 11-годишно момче Венцеслав Георгиев, който бе част от формацията на „драконите“ за деца, родени през 2012 година.

Повече от 500 деца от елитни школи от България, Румъния и Турция са заявили участие в тазгодишното издание на турнира, който е на два етапа. В първия – от 1 до 3 май на терените на спортния комплекс „Дунав“ сили премериха деца, родени през 2014, 2016 и 2018 година, а от 4 до 6 май – ще играят набори 2015, 2017 и 2019.

При най-малките победител стана отборът на ЦСКА, следван от Добруджа (Добрич) и ПРО (Гюргево). При децата, родени през 2016 г., първи завърши Бешикташ (Истанбул), втори – отборът на Болярчета (Велико Търново), а трети – Рапид (Букурещ). При набор 2014 г. тима на Септември победи домакините от Дунав (Русе) с 2:0 на финала, а трети остана ЦСКА. Призьорите получиха купи, медали и грамоти за участие от заместник-кмета по "Социални дейности, здравеопазване и транспорт" на Община Русе Димитър Недев, бащата на Венци - Красимир Маринов, треньори от футболната академия на Дунав и нейният директор Мартин Цирков.