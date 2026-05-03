Йоана Илиева спечели бронзов медал на турнир Гран При по фехтовка в Република Корея

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (архив)
Инчон, Република Корея,  
03.05.2026 15:42
 (БТА)

Йоана Илиева спечели бронзов медал на сабя на турнира Гран При по фехтовка в Инчон (Република Корея), на който участваха 156 състезателки.

По пътя си до отличието българката постигна четири победи. Първо тя надделя над Софи Лю (САЩ) с 15:6, след това над Сюеи Жао (Китай) с 15:10. На осминафиналите Илиева елиминира световната вицешампионка Зузана Чеслар (Полша) с 15:13, а на четвъртфиналите се наложи над Сара Балзер (Франция) с 15:4.

В спор за място на финала най-добрата българска състезателка загуби от Мая Чембърлейн (САЩ) и завърши на третата позиция в крайното класиране.

32-годишната рускиня Яна Егорян, двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка, взе златото. Тя участва с неутрален статут.  

/ИК/

Свързани новини

19.04.2026 17:41

Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място за Световната купа по фехтовка в Атина

Йоана Илиева, Емма Нейкова, Вероника Василева и Ралица Гаджева почиваха в първия кръг, във втория победиха Полша с 45:40, а на четвъртфиналите загубиха от силния състава на Франция с 31:45.
18.04.2026 19:43

Йоана Илиева се класира 17-а на сабя на Световната купа по фехтовка в Атина

Илиева (Свечников) стартира участието си в състезанието срещу Виктория Граудинс от Германия и записа безапелационна победа с 15:2. В двубоя за място сред най-добрите 16 българката загуби от Лука Счуш от Унгария с 9:15 и остана 17-а.
17.04.2026 22:01

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя жени на Световната купа по фехтовка в Атина

Утре са боевете на най-добрите 64 в турнира, които ще определят медалистите. Йоана Илиева ще стартира срещу Виктория Граудинс от Германия, Емма Нейкова ще играе срещу Ха-йон Джон от Република Корея, а Вероника Василева излиза срещу Сиобхан Съливан от САЩ.
29.03.2026 17:26

Отборът на България на сабя за жени завърши на 14-о място за Световната купа по фехтовка в Ташкент

Йоана Илиева, Вероника Василева, Емма Нейкова и Белослава Иванова стартираха надпреварата от втория кръг. Жребият ги изпрати срещу Италия, а националките отстъпиха с 33:45, съобщават от БФ Фехтовка.

