Отборът на Швеция победи домакините от Словакия и стана шампион на Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години
Отборът на Швеция победи домакините от Словакия с 4:2 на финала на Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години на IIHF.
Виго Сьоренсон, Елтон Хермансон, Адам Андерсон и Ола Палме бяха точни за победителите. Иван Мата и Максим Шимко се разписаха за Словакия.
През януари отборът на Швеция спечели Световното първенство за младежи до 20 години. Това беше първи път, в който шведите взимат двете титли в една и съща година.
В мача за третото място Чехия надделя над Латвия с 4:1. Латвийците победиха САЩ с 5:2 на четвъртфиналите.
Канада, шампион в предишните две издание на турнира, загуби от Швеция с 2:4 на четвъртфиналите.
Отборът на Швеция спечели Световното първенство за юноши за трети път. САЩ държи рекорда за най-много победи с 11 титли.
/ИК/
