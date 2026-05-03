Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем заяви, че Макс Ферстапен ще липсва на спорта, ако той се оттегли от Формула 1

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Маями,  
03.05.2026 11:04
 (БТА)

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед Бен Сулайем заяви, че спортът ще липсва на Макс Ферстапен, ако той изпълни думите си за потенциално оттегляне в края на сезона, но добави, че Формула 1 ще продължи напред, ако пилотът на Ред Бул реши да сложи край на кариерата си.

„Ако той си отиде, ще ни липсва, но спортът ще продължи да го има. Толкова много звезди идват и си отиват, и отбори. Но Формула 1 винаги ще остане. ФИА винаги ще остане“, каза президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем в събота по време на Гран При на Маями.

Ферстапен е критик на промените в болидите от 2026 година и компромисите, които те принуждава пилотите да правят на пистата, стигайки дотам, че предположи, че това може да е последният му сезон във Формула 1.

По време на петседмичната пауза в спорта, след като две състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия през април бяха отменени заради войната в Иран, ФИА направи промени в правилата за двигателите, като същевременно прие мнения от пилотите за това как организацията трябва да се справи с оплакванията относно болидите.

Ферстапен, четирикратен шампион от Формула 1, заяви тази седмица, че са необходими по-значителни промени.

„Не е това, от което се нуждаем, за да го направим наистина пълноценно. Сложно е да се чака всички да се споразумеят. Просто се надявам за следващата година да можем да направим наистина големи, големи промени. Както казах, това е гъделичкане, но със сигурност трябва да е повече от гъделичкане“, коментира нидерландецът.

Бен Сулайем каза, че е имал положителен скорошен разговор с Ферстапен и му е казал, че е фен на неговото шофиране и психически подход. Той добави, че пилотът е казал „това, което чувства“.

„Но това, което казва, това ли иска да направи? Не, наистина не мисля така“, допълни президентът.

Бен Сулайем коментира също, че Кристиан Хорнер би бил добре дошъл, ако реши да се завърне във Формула 1, след като дългогодишният шеф на Ред Бул беше внезапно уволнен миналия юли, слагайки край на 20-годишен престой, включващ осем титли сред пилотите.

Президентът на ФИА добави, че спортът липсва на Хорнер, който беше шеф на Ред Бул, откакто отборът влезе във Формула 1 през 2005 година.

„Говоря с него редовно и чувствам, че ще се върне“, завърши Бен Сулайем, цитиран от агенция АП.

/ИК/

