Светкавични три гола срещу Марсилия съхраниха шансовете на Нант да запази мястото си във френския футболен елит

Нант вкара светкавични три гола през второто полувреме и записа изключително важна победа с 3:0 срещу Олимпик Марсилия в мач от 32-ия кръг на френското първенство по футбол. Така шампионите от преди четвърт век запазиха шансове да останат в елитната дивизия и за следващия сезон.

Нант е на предпоследно място в класирането с 23 точки, а намиращият се в позиция за плейоф за оставане Оксер е само с две повече, но и мач по-малко. Ница е над чертата, но този отбор е недостижим.

Нант и Марсилия направиха равностоен мач, който бе решен в рамките на осем минути през второто полувреме. Игнатиус Ганаго, Реми Кабела и Матис Аблен бяха точни за домакините, които стигнаха до едва петата си победа от началото на сезона в Лига 1.

Колкото впечатляваща бе победата на Нант, толкова и болезнена бе тя за Марсилия. Олимпик остана на шесто място с три точки и мач повече от Рен, който почти ще си гарантира място в Лига Европа с победа срещу Лион утре.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 32-ия кръг на Лига 1:

Нант - Марсилия - 3:0

по-късно днес:

Метц - Монако

Ница - Ланс

в неделя:

Лил - Льо Авър

Оксер - Анже

Париж ФК - Брест

Страсбург - Тулуза

Лион - Рен

Пари Сен Жермен води в класирането с 69 точки. Следват Ланс с 63, Лион и Лил с по 57, Рен с 56, Марсилия с 53, Монако с 51 и други.