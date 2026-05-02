Светкавични три гола срещу Марсилия съхраниха шансовете на Нант да запази мястото си във френския футболен елит

Ивайло Георгиев
Светкавични три гола срещу Марсилия съхраниха шансовете на Нант да запази мястото си във френския футболен елит
Светкавични три гола срещу Марсилия съхраниха шансовете на Нант да запази мястото си във френския футболен елит
Снимка: AP Photo/Michel Euler, архив
Маями,  
02.05.2026 18:17
 (БТА)

Нант вкара светкавични три гола през второто полувреме и записа изключително важна победа с 3:0 срещу Олимпик Марсилия в мач от 32-ия кръг на френското първенство по футбол. Така шампионите от преди четвърт век запазиха шансове да останат в елитната дивизия и за следващия сезон. 

Нант е на предпоследно място в класирането с 23 точки, а намиращият се в позиция за плейоф за оставане Оксер е само с две повече, но и мач по-малко. Ница е над чертата, но този отбор е недостижим. 

Нант и Марсилия направиха равностоен мач, който бе решен в рамките на осем минути през второто полувреме. Игнатиус Ганаго, Реми Кабела и Матис Аблен бяха точни за домакините, които стигнаха до едва петата си победа от началото на сезона в Лига 1.

Колкото впечатляваща бе победата на Нант, толкова и болезнена бе тя за Марсилия. Олимпик остана на шесто място с три точки и мач повече от Рен, който почти ще си гарантира място в Лига Европа с победа срещу Лион утре.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 32-ия кръг на Лига 1:

Нант - Марсилия         - 3:0

по-късно днес: 
Метц - Монако
Ница - Ланс

в неделя:
Лил - Льо Авър 
Оксер - Анже
Париж ФК - Брест
Страсбург - Тулуза
Лион - Рен

Пари Сен Жермен води в класирането с 69 точки. Следват Ланс с 63, Лион и Лил с по 57, Рен с 56, Марсилия с 53, Монако с 51 и други. 

/АД/

Към 18:23 на 02.05.2026

