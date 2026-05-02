Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране

Никола Цолов записа втората си победа от началото на сезона във Формула 2, след като спечели много оспорвана надпревара с Лорънс ван Хупен в спринтовото състезание от Гран при на Маями. Българският пилот бе първенец и в основното състезание в Австралия.

Цолов е лидер в класирането на Формула 2 в средата на втория кръг за сезона и води с девет точки на Ван Хупен.

Цолов започна уикенда с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка на новото за Формула 2 трасе в Маями. Той обаче извлече максимума с десето място в квалификациите, което по правилата на обърната решетка му даде първата позиция за спринта.

Българският пилот на Кампос защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време. Цолов допусна първата си грешка в 11-ата обиколка с пресичане на завой, но тя не бе наказана и състезателят на Трайдънт остана зад него.

Ван Хупен обаче получи чиста DRS атака на правата в 13-ата обиколка и изпревари Цолов, но българинът остана плътно зад него и в рамките на следващите пет тура двамата размениха на няколко пъти позициите си.

След 18-ата обиколка Цолов контролираше състезанието от защитна позиция и се справи великолепно, преди да бъде изпреварен в 11-ия завой на последния тур. Българинът обаче запази самообладание и контраатакува в предпоследния завой, за да изпревари нидерландеца и да спечели състезанието с разлика от 0.170 секунди.

Алекс Дън от Родин Моторспорт се включи в битката за първото място в самия край, но финишира на третата позиция.