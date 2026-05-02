Виляреал не срещна трудности срещу Леванте в Ла Лига

Асен Даскалов
AP Photo/Alberto Saiz
Мадрид,  
02.05.2026 17:31
 (БТА)

Виляреал разгроми с 5:1 у дома местния си противник Леванте в двубой от 34-ия кръг от Примера дивисион. Третият успех в последните четири мача осигури актив от 68 точки за "жълтите", които са на трето място във временното класиране и са на крачка от участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Джорджес Микаутадзе откри резултата в 38-ата минута, но Карлос Еспи изравни шест минути след почивката. 

Алберто Молейро върна аванса за домакините в 62-ата минута, а Микаутадзе направи 3:1 шест минути по-късно.

Таджън Бюканън и Николас Пепе оформиха крайното в последните три минути от редовното време на срещата.

Леванте е на 19-та позиция с 33 точки, на три от спасителната зона. Отборът от Валенсия няма успех в последните си два поредни двубоя.

По-късно тази вечер Валенсия приема Атлетико Мадрид, а Осасуна е домакин на лидера в класирането Барселона.

 

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Виляреал - Леванте            5:1

по-късно днес:
Валенсия - Атлетико Мадрид
Алавес - Атлетик Билбао
Осасуна - Барселона

от петък:
Жирона - Майорка  - 0:1

в неделя:
Селта Виго - Елче
Хетафе - Райо Валекано
Бетис - Овиедо
Еспаньол - Реал Мадрид

в понеделник:
Севиля - Реал Сосиедад 
 
Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, 
пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 60 и Бетис с 50. 
Следват Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 43 и други.

