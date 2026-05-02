Виляреал не срещна трудности срещу Леванте в Ла Лига

Виляреал разгроми с 5:1 у дома местния си противник Леванте в двубой от 34-ия кръг от Примера дивисион. Третият успех в последните четири мача осигури актив от 68 точки за "жълтите", които са на трето място във временното класиране и са на крачка от участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Джорджес Микаутадзе откри резултата в 38-ата минута, но Карлос Еспи изравни шест минути след почивката.

Алберто Молейро върна аванса за домакините в 62-ата минута, а Микаутадзе направи 3:1 шест минути по-късно.

Таджън Бюканън и Николас Пепе оформиха крайното в последните три минути от редовното време на срещата.

Леванте е на 19-та позиция с 33 точки, на три от спасителната зона. Отборът от Валенсия няма успех в последните си два поредни двубоя.

По-късно тази вечер Валенсия приема Атлетико Мадрид, а Осасуна е домакин на лидера в класирането Барселона.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания: Виляреал - Леванте 5:1 по-късно днес: Валенсия - Атлетико Мадрид Алавес - Атлетик Билбао Осасуна - Барселона от петък: Жирона - Майорка - 0:1 в неделя: Селта Виго - Елче Хетафе - Райо Валекано Бетис - Овиедо Еспаньол - Реал Мадрид в понеделник: Севиля - Реал Сосиедад Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 60 и Бетис с 50. Следват Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 43 и други.