Смесената щафета на Ямайка на 4 по 100 метра направи първото бягане в историята с време под 40 секунди

Ямайка подобри световния рекорд в смесената щафета на 4 по 100 метра и стана първият отбор в историята с време под 40 секунди. Аким Блейк, Тина Клейтън, Кадриан Голдсън и Тиа Клейтън завършиха за 39.99 секунди в Щафетните състезания в Ботсвана, организирани от Световната атлетика.

Осмото издание на отборната надпревара бе проведено за първи път в Африка и видя не един, а два рекорда на 4 по 100 метра. В първата квалификация отборът на Канада записа време 40.07 секунди, но Ямайка го подобри във финала и спечели първото място.

Състезанието бе проведено във формат мъж-жена-мъж-жена, а Блейк започна за Ямайка и предаде щафетата на Тина Клейтън. Голдсън бе на трети пост, а Тиа Клейтън довърши историческото бягане.

През миналата година Щафетните състезания по лека атлетика бяха проведени в Китай, където Канада завърши на първо място с 40.30 секунди. Това бе и дебют на дисциплината, която е неолимпийска. Единствената спринтова смесена щафета в Париж бе 4 по 400 метра.