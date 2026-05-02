Старши треньорът на Берое Хосу Урибе: "Победата е изключително важна за нас"

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе бе видимо доволен от победата на своя тим над Славия с 3:0 и сподели, че трите точки са изключително важни за старозагорци.

"Много бързо отбелязахме гол и това ни успокои. Даде ни възможност да играем футбол. Голяма част от срещата бяхме по-добрият отбор. Успяхме да завършим мача с прекрасен гол на Константини. Победата днес бе изключително важна за нас. Направихме много голяма крачка към спасението, защото от три мача вече имаме седем точки, а това е безценно. Разбира се не трябва да се отпускаме и е още по-важно да победим Монтана във вторник. Това ще ни даде по-голямо спокойствие", коментира Хосу Урибе и посочи, че сгъстената програма е валидна за всички отбори, но когато побеждаваш умората я няма.