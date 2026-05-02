Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Ива Кръстева
Анастасия Калева - съчетание с лента, снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Баку,  
02.05.2026 17:29
 (БТА)

Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

В многобоя Калева завърши на 17-а позиция със 101.150 точки (обръч 25.100, топка 24.500, бухалки 26.850, лента 24.700), а Динева е 21-а с 99.850 точки (обръч 21.550, топка 25.250, бухалки 25.350, лента 27.700).

Възпитаничката на Филипа Филипова Анастасия Калева завърши днес 12-а на бухалки и 23-а на лента. Яница Динева, водена от Бранимира Маркова, се нареди четвърта на лента и 22-а на бухалки.

Само първите 16 продължават към елиминационните Крос битки, като Калева остана на крачка от класиране със 17-о си място.

Европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) спечели квалификацията за многобоя със сбор от 113.400 точки, а след нея се класираха италианките Тара Драгаш със 111.350 и София Рафаели със 110.600.

На бухалки златното отличие взе Даниела Муниц (Израел) с 28.650 точки, пред Даря Вяренич (неутрален статут) с 28.350 и София Рафаели с 28.200.

На лента първа е Мария Борисова (неутрален статут) с 28.800 точки, следвана от Таисия Онофричук с 28.450 и Тара Драгаш с 28.350.

Съдия за България при жените беше Християна Тодорова, която днес беше в панела за артистичност на бухалки.

В момента се провежда квалификацията при ансамблите с участието на тима на България, воден от Весела Димитрова и Ясена Стойнева.

/ИК/

01.05.2026 18:51

Исторически сребърен медал за България в отборните Крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Така България завършва надпреварата с три сребърни медала при девойките, след като вчера Дея Емилова се нареди втора на лента, а Александра Петрова втора на топка.
01.05.2026 14:39

Българките Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Двете националки не успяха да покажат потенциала си. Калева записа сбор от 49.600 точки (25.100 обръч и 24.500 топка), което я нарежда на временната 23-а позиция в многобоя. Възпитаничката на Филипа Филипова е 27-а на обръч и 23-а на топка.
30.04.2026 17:17

Два сребърни медала за България при девойките и класиране за Крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Утре България излиза в четвъртфиналите на Крос битките срещу отбора на Грузия. Двубоят ще се реши с композициите, с обръч и топка - директна елиминация за продължаване напред.
30.04.2026 16:09

България заема временната втора позиция в отборната надпревара при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

България заема временната втора позиция в квалификациите за отборната надпревара при девойките на Европейската купа по художествената гимнастика в Баку (Азербайджан). Страната е представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, водени от треньорите Кристина Илиева и Божидара Рачева.
28.04.2026 15:38

Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха за участие на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Двете грации ще представят България при жените в азербайджанската столица, където от 30 април до 3 май ще се проведе за трета поредна година тази надпревара, утвърждаваща се като сцена за този модерен и динамичен формат.

