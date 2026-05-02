Лос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА

ЛеБрон Джеймс отбеляза 18 от 28-е си точки през първото полувреме за гостуващия Лос Анджелис Лейкърс, който постигна победа с 98:78 над Хюстън Рокетс и спечели в шест мача серията от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Благодарение на успеха с 4-2, Лейкърс се класираха за полуфиналите в Западната конференция, където ще срещнат Оклахома Сити Тъндър в първия двубой във вторник.

Джеймс добави 7 борби и 8 асистенции към актива си. Съотборникът му Руи Хачимура отбеляза 21 точки, като вкара 5 от 7 тройки. Остин Рийвс се отличи с 15 точки за Лейкърс.

Алперен Шенгюн завърши със 17 точки с 11 борби за Рокетс, които играха без водещия реализатор Кевин Дюрант за пети път в серията.

Ар Джей Барет вкара тройка 1.2 секунди преди края на продължението, с която Торонто надделя над гостуващия Кливланд със 112:110 и си осигури седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Скоти Барнс добави 25 точки и 14 асистенции за Раптърс. Барет завърши с 24 точки, както и Джа'Коби Уолтър. Евън Моубли се отличи с 26 точки и 14 борби за Кавалиърс, които ще бъдат домакини на решителния мач в неделя. Донован Мичъл наниза 24 точки, а Джеймс Хардън - 16 точки, 9 асистенции и 9 борби.

Кейд Кънингам отбеляза 32 точки, а Детройт преодоля пасив от 24 точки, за да шокира домакина Орландо с 93:79 и да стигне до решителен седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Пистънс, поставени под номер 1, започнаха четвъртата четвърт със серия от 18:1, за да поведат с 8 точки и в крайна сметка надиграха Орландо с 55:19 през второто полувреме.

Дезмънд Бейн и Паоло Банкеро реализираха по 17 точки за Орландо, който се ограничи до 12 точки през първите 19 минути на второто полувреме. Детройт поведе със 74:72 повече от седем минути преди края на мача, след като изоставаха с 22 точки на полувремето, и стигна до крайния успех.