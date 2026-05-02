Лос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА

site.btaЛос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА
ЛеБрон Джеймс отбеляза 18 от 28-е си точки през първото полувреме за гостуващия Лос Анджелис Лейкърс, който постигна победа с 98:78 над Хюстън Рокетс и спечели в шест мача серията от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.
Благодарение на успеха с 4-2, Лейкърс се класираха за полуфиналите в Западната конференция, където ще срещнат Оклахома Сити Тъндър в първия двубой във вторник.
Джеймс добави 7 борби и 8 асистенции към актива си. Съотборникът му Руи Хачимура отбеляза 21 точки, като вкара 5 от 7 тройки. Остин Рийвс се отличи с 15 точки за Лейкърс.
Алперен Шенгюн завърши със 17 точки с 11 борби за Рокетс, които играха без водещия реализатор Кевин Дюрант за пети път в серията.
Ар Джей Барет вкара тройка 1.2 секунди преди края на продължението, с която Торонто надделя над гостуващия Кливланд със 112:110 и си осигури седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.
Скоти Барнс добави 25 точки и 14 асистенции за Раптърс. Барет завърши с 24 точки, както и Джа'Коби Уолтър. Евън Моубли се отличи с 26 точки и 14 борби за Кавалиърс, които ще бъдат домакини на решителния мач в неделя. Донован Мичъл наниза 24 точки, а Джеймс Хардън - 16 точки, 9 асистенции и 9 борби.
Кейд Кънингам отбеляза 32 точки, а Детройт преодоля пасив от 24 точки, за да шокира домакина Орландо с 93:79 и да стигне до решителен седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.
Пистънс, поставени под номер 1, започнаха четвъртата четвърт със серия от 18:1, за да поведат с 8 точки и в крайна сметка надиграха Орландо с 55:19 през второто полувреме.
Дезмънд Бейн и Паоло Банкеро реализираха по 17 точки за Орландо, който се ограничи до 12 точки през първите 19 минути на второто полувреме. Детройт поведе със 74:72 повече от седем минути преди края на мача, след като изоставаха с 22 точки на полувремето, и стигна до крайния успех.
Срещи от първия кръг в плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА),
играе се до четири успеха от седем мача: Източна конференция: Орландо - Детройт - 79:93 * Резултатът в серията е равен 3:3 победи. Торонто - Кливланд - 112:110 след продължение * Резултатът в серията е равен 3:3 победи. Западна конференция: Хюстън - Лос Анджелис Лейкърс - 78:98 * Лос Анджелис Лейкърс спечели серията с 4:2 победи.
/ИК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина