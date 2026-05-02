Ландо Норис от Макларън победи младата звезда на Мерцедес Кими Антонели и ще стартира от първа позиция в спринта за Гран При на Маями във Формула 1

Ландо Норис от Макларън победи младата звезда на Мерцедес и лидер в класирането на Формула 1 Кими Антонели и ще стартира от първа позиция в спринта за Гран При на Маями.

Норис беше по-бърз с 0.222 секунди от Антонели след една обиколка, като съотборникът му от Макларън Оскар Пиастри се нареди трети, Шарл Льоклер с Ферари четвърти, а Макс Ферстапен от Ред Бул пети. Британецът спечели първото място за Макларън с време 1:27.869 минута.

„Беше страхотно, перфектен резултат за нас. Хубав начин да възнаградим всички в отбора. Имаме много нови подобрения по колата, така че е хубаво да усетим отново сцепление и е хубаво да възнаградим момчетата и момичетата, които са вложили много труд в това. Винаги съм обичал Маями, както пистата, така и всичко извън нея. Това е добър резултат за нас. Разбира се, това е само началото на уикенда, все още има дълъг път, но е хубаво да започнем с това“, каза Норис пред Formula1.com

Британецът е настоящият световен шампион във Формула 1 при пилотите и спечели седем старта Гран При миналата година. Той също така записа първата си победа във Формула 1 на Гран При на Маями през 2024-а. 19-годишният италианец Антонели триумфира в последните две състезания от Формула 1 - Гран При на Китай и Япония, като всеки път стартира от полпозишън.

Спринтът е тази вечер, а основното състезание за Гран При на Маями в неделя от 23:00 часа българско време.