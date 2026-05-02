Двукратният шампион Александър Зверев се класира за финала на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в испанската столица Мадрид

Поставеният под номер 2 в схемата Александър Зверев се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8.23 милиона евро.

Двукратният шампион Зверев победи изненадата на турнира Александър Блокс (Белгия) с 6:2, 7:5 за час и 37 минути игра, за да се присъедини към италианеца Яник Синер на финала.

Германецът спечели първия сет срещу Блокс комфортно, но се затрудни да пробие белгиеца във втория, преди в крайна сметка да затвори мача и да продължи напред.

„Разбира се, много съм щастлив, че съм на финал“, каза Зверев, който вдигна трофея в Мадрид през 2018 и 2021 година.

„Имаше много трудни мачове, много трудни битки и очаквам с нетърпение да играя отново срещу Яник. Тенисът е много, много лесен за него в момента, по начина, по който играе. Може би в неделя ще го направя малко по-трудно. Той е най-добрият играч в света със сигурност и аз просто се опитвам да му предложа трудна битка“, добави той.

29-годишният германец проби в първия и в петия гейм, за да поведе с 5:1 срещу непоставения си опонент. Блокс, 69-и в света, устоя на силния натиск в следващия си сервис гейм, спасявайки три сетбола. Зверев обаче не сгреши при четвъртия си шанс да завърши сета, записвайки ас. Блокс оцеля при два брейкбола в първия гейм на втория сет и още един в третия.

Белгиецът, който победи защитаващия титлата си Каспер Рууд на четвъртфиналите, показа смела игра, като спаси още два брейкбола в седмия и деветия гейм. В крайна сметка Зверев взе осмия си брейкбол във втория сет, за да поведе с 6:5, след щастлив удар от мрежата, който пречупи съпротивата на Блокс, а след това на свой сервис затвори мача.