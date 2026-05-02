Росен Божилов и Пиза изпаднаха от Серия А, Верона също няма да играе в елита през следващия сезон

Пиза и Верона изпаднаха от Серия А, докато Венеция си осигури промоция обратно в елита на Италия.

Пиза, с българина Росен Божилов в състава си, допусна домакинската загуба 1:2 от Лече в среща от 35-ия кръг, като остават три мача до края на сезона. Тимът, който се завърна в елита след 34-годишно отсъствие, след само един сезон отново ще бъде част от в Серия Б.

Божинов започна като титуляр във втори пореден мач и остана на терена до 81-ата минута, когато отстъпи мястото си на Хуан Куадрадо.

Ламек Банда даде преднина на Пиза в 52-ата минута, но Мехди Лерис изравни за домакините четири минути по-късно. Уалид Кедира отбеляза решителния гол в 65-ата минута, за да донесе на Лече три точки и да ги доближи до спасителната зона. Гостите се изкачиха до 17-о място с 32 точки, с четири пред 18-ия Кремонезе, който е домакин на Лацио в понеделник.

Последният Пиза остава с 18 точки, с една зад Верона, като и двата клуба вече не могат да се спасят от изпадане.

Венеция си осигури промоция в Серия А при един мач преди края на сезона след равенство 2:2 срещу Специя. Българинът Петко Христов пропусна мача за Специя поради наказание заради натрупани жълти картони. Резултатът изкачи тима на върха със 79 точки, с четири пред третия Монца, който загуби с 2:3 от Мантова. Валентин Антов беше в групата на Монца, но не влезе в игра.

Фрозиноне е втори със 78 точки, като само първите два отбора получават автоматично промоция, което гарантира престоя на Венеция в Серия Б само за един сезон.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия: Пиза - Лече - 1:2 в събота: Удинезе - Торино Комо - наполи Аталанта - Дженоа в неделя: Болоня - Калгари Сасуоло - Милан Ювентус - Верона Интер - Парма в понеделник: Кремонезе - Лацио Рома - Фиорентина В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 69, Милан с 67, Ювентус с 64, Комо и Рома с по 61 точки. Аталанта с 54 и други.