Никола Цолов завърши десети квалификацията за Гран при на Маями от Формула 2 и ще започне първи в съботния спринт

Ивайло Георгиев
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЛФ), архив
Маями,  
01.05.2026 22:17
 (БТА)

Никола Цолов завърши на десета позиция квалификацията за Гран при на Маями от Формула 2 и ще стартира първи в съботното спринтово състезание по правилата на обърнатата решетка. Българският пилот на Кампос Рейсинг е лидер в класирането с 25 точки и по седем пред Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен. 

Цолов започна трудно дебютния уикенд на Формула 2 в Маями, след като технически проблеми го извадиха още в началото на единствената свободен тренировка. Българинът обаче бе отличен в квалификацията и въпреки че нямаше реални обиколки сутринта, той на два пъти оглавяваше класирането. 

Цолов завърши 30-минутната квалификация с най-добро време 1:40.265 минути и заслужи десетата позиция, която ще бъде обърната до първа в утрешния спринт. Той е нарочен за 17:00 часа българско време и пилотът на Кампос ще започне редом до Ван Хьопен. 

Победител в квалификацията стана индиецът Куш Майни, който завърши най-бързата си обиколка за 1:39.888 минути. До него от първа линия в неделя ще стартира бразилецът Рафаел Камара. 

