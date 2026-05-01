„Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015, пожелавам на отбора с мен или без мен да бъде на мястото, което му отива“, каза баскетболният треньор

„Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015, пожелавам на отбора с мен или без мен да бъде на мястото, което му отива“, каза за БТА баскетболният треньор Ивица Вукотич след домакинството срещу Балкан Ботевград.

Балкан Ботевград се наложи над Миньор 2015 със 103:83 (20:18, 26:23, 34:22, 23:20) като гост в зала „Борис Гюдеров“ в Перник във втория мач от четвъртфиналната серия между двата тима в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Така Балкан Ботевград спечели плейофа с 2:0 победи и се класира за полуфиналите в шампионата, където ще срещне победителя от двойката Черно море Тича – Спартак Плевен.

Наставникът добави, че гостите са били по-добрият отбор и в по-добра форма, и ги поздрави за добрата игра.

Вукотич благодари на публиката, която подкрепяше отбора през тези години, на медиите, които коректно проследяваха развитието на отбора, и на играчите, които даваха всичко от себе си.

Наставникът на Балкан Йован Попович поздрави домакините от Перник за мъжката игра.

„Знаехме, че Миньор ще играе агресивно в защита. В първите две четвърти играхме добре, а в началото на третата част засилихме агресията в защита и на практика именно защитата ни доведе до добрия резултат“, добави още треньорът на Балкан.

Той допълни, че имат ден или два за почивка, а след това осем дни, в които да се подготвят за полуфинала.