Видях колектив, дух и характер, заяви наставникът на Локомотив София Александър Георгиев

Отзиви след мача от 32-ия кръг в Първа лига между Добруджа и Локомотив София - 0:3:

Александър Георгиев (треньор на Локомотив):

"Видях един колектив, дух и характер. Имаше тактическа дисциплина. Честитя на момчетата, изпълниха тактическия план и дадоха всичко от себе си. Можехме да вкараме още голове, но съм доволен от ефективността. Доста добра игра преди почивката.

През втората част противникът наложи натиск, но променихме схемата на игра и ние. След третия гол всичко беше решено. Има го като слабост отпускането след силното начало. Искаме да изчистим грешките и да играем още по-добре. Момчетата изпълниха тактиката.

С Ясен Петров се познаваме добре и няма с какво толкова да се изненадаме. Локомотив трябва да играе за победи във всеки един двубой. Ще играем по-освободено."