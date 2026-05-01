Всичко е в наши ръце, каза треньорът на Добруджа Ясен Петров след поражението срещу Локомотив София

Отзиви след мача от 32-ия кръг в Първа лига между Добруджа и Локомотив София - 0:3:

Ясен Петров (треньор на Добруджа):

"Футболистите дадоха всичко от себе си. Опитахме се да се върнем в мача. Като магия е, не си използвахме шансовете. Рискувахме след почивката, но не успяхме да се върнем. Не може да бъдем недоволни от старанието на момчетата. Всичко е в наши ръце. Трябва да тренираме упорито, остават 5 мача до края на сезона.

Опитваме всичко, което е по нашите сили. Момчетата дават всичко от себе си. Понякога и шансът не е на наша страна. Да се надяваме, че идва този момент, в който нещата ще се обърнат. Надявам се, че това ще стане в следващия мач."