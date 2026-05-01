Локомотив София победи Добруджа в Първа лига

site.btaЛокомотив София победи Добруджа в Първа лига
Първенство на България пофутбол, мачове от 32-ия кръг: трета осмица Септември София - Монтана 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Николас Фонтейн 59, 1:1 Борис Димитров 82-дузпа Добруджа - Локомотив София 0:3 (0:2) 0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76
червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88
събота: трета осмица Берое - Славия Ботев Враца - Спартак Варна първа четворка Левски - ЦСКА 1948 неделя: втора четворка Арда Кърджали - Черно море Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив първа четворка ЦСКА - Лудогорец временно класиране: 1. Левски 31 23 4 4 67:23 73 точки 2. ЦСКА 1948 (Сф) 31 19 5 7 52:32 62 3. Лудогорец 31 17 9 5 58:22 60 4. ЦСКА (София) 31 16 8 7 44:26 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Черно море 31 12 11 8 34:26 47 6. Локомотив (Пловдив) 31 11 13 7 30:34 46 7. Арда (Кърджали) 31 12 8 11 33:29 44 8. Ботев (Пловдив) 31 12 7 12 42:37 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Локомотив (София) 32 10 11 11 44:40 41 10. Славия 1913 (София) 31 10 10 11 37:34 40 11. Ботев (Враца) 31 9 12 10 25:27 39 12. Спартак (Варна) 31 5 12 14 26:52 27 13. Септември (София) 32 7 8 18 27:60 27 14. Берое (Стара Загора) 31 5 11 15 21:45 26 15. Добруджа 1919 (Добрич) 32 7 5 20 23:48 26 16. Монтана 32 4 9 19 17:46 21
/АД/
