Локомотив София победи Добруджа в Първа лига

Асен Даскалов
Локомотив София победи Добруджа в Първа лига
Локомотив София победи Добруджа в Първа лига
снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
01.05.2026 21:49
 (БТА) 
Първенство на България пофутбол, мачове от 32-ия кръг:

трета осмица
Септември София - Монтана       1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Николас Фонтейн 59, 1:1 Борис Димитров 82-дузпа

Добруджа - Локомотив София      0:3 (0:2)
0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76
червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88  

събота:
трета осмица
Берое - Славия

Ботев Враца - Спартак Варна

първа четворка
Левски - ЦСКА 1948

неделя:
втора четворка
Арда Кърджали - Черно море

Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

първа четворка
ЦСКА - Лудогорец

временно класиране:
 1. Левски                  31  23   4   4  67:23  73 точки
 2. ЦСКА 1948 (Сф)          31  19   5   7  52:32  62 
 3. Лудогорец               31  17   9   5  58:22  60  
 4. ЦСКА (София)            31  16   8   7  44:26  56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5. Черно море              31  12  11   8  34:26  47
 6. Локомотив (Пловдив)     31  11  13   7  30:34  46
 7. Арда (Кърджали)         31  12   8  11  33:29  44
 8. Ботев (Пловдив)         31  12   7  12  42:37  43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9. Локомотив (София)       32  10  11  11  44:40  41
10. Славия 1913 (София)     31  10  10  11  37:34  40
11. Ботев (Враца)           31   9  12  10  25:27  39 
12. Спартак (Варна)         31   5  12  14  26:52  27
13. Септември (София)       32   7   8  18  27:60  27
14. Берое (Стара Загора)    31   5  11  15  21:45  26
15. Добруджа 1919 (Добрич)  32   7   5  20  23:48  26
16. Монтана                 32   4   9  19  17:46  21

/АД/

