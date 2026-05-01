Фенове и бивши футболисти се обединиха в подкрепа на Дунав (Русе)

Бивши футболисти на Дунав, както и фенове от Русе и Гърция се обединиха в подкрепа на "драконите".

В разпространено и от официалната страница на клуба във фейсбук видео те призоваха за подкрепа към русенския тим в предстоящия му мач от 31-ия кръг на Втора лига срещу 16-ия в класирането Севлиево на 2 май, събота, от 19:00 часа на Градския стадион в Русе.

"Призовавам всички фенове, ако искат да гледат Дунав в Първа лига, тази събота да отидат да подкрепят отбора. Когато бях Дунав и идваше повече публика, не на 100, а на 200 процента играех. Пожелавам успех на Дунав! Ще стискам палци", заяви Росен Каптиев, който от години живее в САЩ.

"Предстои поредна битка по пътя към целта, а тя е една - отборът да се завърне там, където му е мястото, а именно в Първа лига. Сега, повече от всякога, в този труден период за отбора, момчетата имат нужда от вашата подкрепа", призова Мирослав Будинов, който първо беше част от похода на Дунав от Трета лига до евротурнирите между 2014 и 2018 г., през 2022 г. се завърна в Русе, за да помогне отново като футболист, а от началото на тази година е част и от членската структура на клуба.

"Нашите колеги, футболистите на Дунав водят в класирането. Те имат труден период, в който трябва ние да сме до тях", заяви капитанът на волейболния отбор, носещ името на голямата европейска река, Ангел Павлов.

Във видео обръщението са се включили още част от децата от школата на клуба, привърженици на отбора на различни възрасти, както и Василис от Гърция, който е един от тарторите на отбора на Ники (Волос), с когото русенските фенове поддържат приятелски отношения.

"Заедно можем всичко! Въпреки горчивината от последното гостуване, Дунав е по-силен, когато е единен. Време е да се завърнем на Градския стадион и да покажем духа на Русе! Вашето присъствие на трибуните е най-голямата мотивация за отбора. Нека извървим пътя към победата заедно!", гласи и призивът на футболния клуб в социалните мрежи.

Организираните привърженици на "драконите" заявиха, че подготвят специална хореография за двубоя със Севлиево в събота и призоваха за подкрепа на русенския отбор до последно.

Дунав е водач класирането на Втора лига с актив от 62 точки - с шест повече от преследвача си Фратрия. След като не беше губил в шампионатен мач от близо година, в последните си седем отборът, воден от старши треньора Георги Чиликов, записа пет равенства и две загуби. До края на първенството във втория футболен ешелон у нас остават четири кръга.