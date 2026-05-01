Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид (Букурещ) са сред участниците в детския футболен турнир „Северна звезда“ в Русе

С мачове на Дунав, Добруджа (Добрич) Етър (Велико Търново), Лудогорец (Разград), ЦСКА, Бешикташ, Рапид (Букурещ) и други елитни български и румънски школи започна третото издание на детския футболен турнир „Северна звезда“ в Русе.

Повече от 500 деца ще събере на игрищата на спортен комплекс „Дунав“ в града международната надпревара, която ще бъде на два етапа. В първия – от днес до 3 май на терените на спортния комплекс „Дунав“ сили ще мерят деца, родени през 2014, 2016 и 2018 година, а от 4 до 6 май – набори 2015, 2017 и 2019.

Турнирът се организира за трета поредна година в памет на загиналото при инцидент по време на тренировка 11-годишно момче Венцеслав Георгиев, който бе част от формацията на „драконите“ за деца, родени през 2012 година. През 2024 година турнирът беше само за тази възрастова група и беше спечелен от тима на турския Бурсаспор, а през май 2025 година купи и златни медали заслужиха две формации на Левски (София) и по една от ЦСКА и Дунав.

„Нашата цел е да съхраним радостта от играта и човешките ценности, които ни обединяват отвъд съперничеството на терена. Финалът на турнира ще съвпадне с празника на Русе – 6 май, превръщайки събитието в истинско тържество на духа и младостта. Призоваваме цялата „синьо-бяла“ общност да подкрепи малките таланти. Нека заедно покажем, че никой не е забравен, докато паметта му ни вдъхновява да правим добро“, заявиха от Дунав (Русе).