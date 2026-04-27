Двукратният шампион Александър Зверев продължава напред в турнира от сериите "Мастърс" в Мадрид

Поставеният под номер 2 в схемата Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8.23 милиона евро.

Вторият поставен германец победи Терънс Атман (Франция) с 6:3 7:6(2) за час и 37 минути. Двукратният шампион в надпреварата не успя да затвори мача, сервирайки при резултат 5:4 във втория сет, но все пак след това взе тайбрека и достига до тази фаза на турнира за девети път.

След непостоянен старт на сезон 2025, белязан от участие на финала на Откритото първенство на Австралия, но с ранни отпадания в Индиън Уелс и Монте Карло, Зверев обърна сценария през 2026-а. С победата си над Атман, световният номер 3 се присъединява към Яник Синер като единствените играчи, достигнали до четвърти кръг на всичките четири турнира от сериите "Мастърс" 1000 този сезон.

Синер спря Зверев в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло на полуфиналите на всеки от турнирите, но двамата биха могли да се срещнат отново в Мадрид само ако се класират за финала.

Следващият съперник на германеца ще бъде Якуб Меншик (Чехия), който спечели срещу 13-ия в схемата Карен Хачанов (Русия) с 6:4, 7:6(11) за час и 49 минути на корта.

Александър Блокс продължи силното си представя в Мадрид, след като елиминира номер 5 в света Феликс Оже-Алиасим (Канада).

20-годишният белгиец показа хладнокръвно представяне в испанската столица, за да спечели със 7:6(3), 6:3 и да запише първата си победа над съперник от топ 10. Блокс, който също достигна до четвъртия кръг в Монте Карло по-рано този месец, тази седмица се изкачи с 16 места до номер 53 в класацията на АТП, след като започна сезона като 117-и в света.

20-годишният тенисист ще се изправи срещу 16-ия поставен Франсиско Серундоло (Аржентина).

В друга среща от турнира номер 10 Флавио Коболи (Италия) надделя над Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай) с 6:3, 6:2. Следващият му съперник ще бъде Даниил Медведев (Русия).