Христо Арангелов: "С оглед на показаното може да сме разочаровани"

Треньорът на Септември Христо Арангелов говори след равенството 1:1 с Локомотив София в среща от плейофната фаза на Първа лига.

„С оглед на показаното може да сме разочаровани, но влязохме лошо в мача. Допуснахме бърз гол и в първите минути не стояхме добре, не се ориентирахме бързо на тяхната схема на игра. След 15-а минута всичко си дойде на мястото. Опитахме се да доминираме и пресираме, доколкото ни позволява и противникът, малко сме разочаровани.

Всеки мач се опитваме да надграждаме. Понякога се получава, но това е пътят. С всеки мач подобряваме играта ни като контрол върху топката и като създаване на ситуации. Мисля, че се получават нещата. Трябва да надграждаме във всеки един мач“, заяви Арангелов.