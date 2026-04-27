Станислав Генчев: "След днешния мач напускам Локомотив София"

Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев обяви, че равенството 1:1 срещу Септември е последният му мач начело на отбора. Като причина за напускането си той, заяви, че отборът не е изпълнил целта да се класира в топ 8.

„Като старание и желание съм доволен. Отборът може и повече. Тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за Топ 8. Започнахме добре мача, имахме опасни атаки, при които можеше да удвоим резултата. Притесняваха ме статичните положения. На два пъти се разминахме без гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив. След като не се класирахме в първите осем отбора, имаме достатъчно точки и настроението в отбора падна, след като не успя да изпълни основната цел. Сигурен съм, че в следващите мачове играчите ще покажат най-доброто.

След днешния мач напускам Локомотив София. Пожелавам им успех. Това е решение, което аз бях взел за себе си. Във Враца поведохме с 2:0, но загубихме. Борихме се докрай. Всичко за моето бъдеще са спекулации. Ако има нещо, ще се разбере. Към момента няма нищо вярно в това, което се пише", каза Станислав Генчев.