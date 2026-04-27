Локомотив София не успя да победи Септември, Станислав Генчев обяви, че си тръгва от "Надежда"

Боян Денчев
снимка: БТА
София,  
27.04.2026 22:21
 (БТА)

Мач от 31-ия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив София - Септември          1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Доаминик Янков 10, 1:1 Валантайн Озорнвафор 53

жълти картони: Реян Даскалов, Никола Нейчев (Локомотив); Бертран Фурие (Септември)

главен съдия: Денислав Сталев

стадион "Локомотив"

състави:

Локомотив София: Мартин Величков, Ангел Лясков, Божидар Кацаров, Доминик Янков,  Никола Нейчев, Реян Даскалов, Красимир Станоев (82-Доналдо Ацка), Адил Тауи (62-Георги Минчев), Диего Рапосо (62-Ерол Дост), Спас Делев, Кауе Карузо (73-Емил Геров)

Септември: Янко Георгиев, Робин Шутен (58- Кубрат Йонашчъ), Мартин Христов, Доминик Ивкич, Валантайн Озорнвафор, Матео Стаматов (64- Себастиян Уейд), Аюб Абу (84-Преслав Георгиев), Йоан Бауренски (84-Галин Иванов), Николас Фонтейн, Едни Рибейро (64- Стефан Стоянович), Бертран Фурие

 

Локомотив София и Септември завършиха 1:1 в последна среща от 31-ия кръг на Първа лига. Доминик Янков даде аванс на столичните „железничари“ в 10-ата минута, а Валантайн Озорнвафор изравни в 53-ата минута. 

След края на срещата Станислав Генчев обяви, че напуска Локомотив София. Старши треньорът изтъкна като причина пропуснатото място в топ 8. Изпълнителният директор Иво Котев също обяви, че повече няма да работи в „Надежда“.

"Червено-черните" заемат 11-о място с 38 точки, докато Септември е 12-и с 27 пункта.

Локомотив София поведе в резултата в 10-ата минута. Доминик Янков получи от Спас Делев пред наказателното поле и отправи удар, който се отби в Ивкич и подлъга Янко Георгиев.

Осем по-късно гостите се разминаха с изравняването, след като Валантайн засече с глава центриране на Матео Стаматов, но Мартин Величков успя да избие.

В 24-ата минута гол на Септември беше отменен. Едни Рибейро прати топката в мрежата след удар отблизо, но бе отсъдена засада на Фурие при изграждането на атаката.

До края на полувремето Фурие пропиля добър шанс за Септември.

В началото на втората част Бауренски от гостите засече с глава центриране на Фонтейн, но Величков спаси. Малко след това вратарят на домакините изби шут на Робин Шутен.

В 53-ата минута Доминик Ивкич свали към Валантайн центриране от корнер. Защитникът с акробатично изпълнение прати топката във вратата за 1:1.

В 63-ата минута Спас Делев отправи хубав удар, но бе спрян от Янко Георгиев.

В 84-ата минута Галин Иванов намери Доминик Ивкич в наказателното поле, но ударът на защитника премина над вратата. Три минути след това Галин Иванов проби отдясно и стреля в близкия ъгъл, но Величков спаси.

/БД/

