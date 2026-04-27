"С всяка следваща година усещането е още по-сладко", заяви състезателката на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова след спечелената титла

Центърът на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова призна, че усещането за нея след спечелването на титлата на България е по-приятно с всяка изминала година. Състезателката на "жълто-сините" изрази надежда, че през следващия сезон първенството ще бъде по-оспорвано.

„Много се радвам, че поредна година сме шампиони. Надявам се догодина първенството да е по-оспорвано, за да може момичетата, които идват от школата на Марица, да израстват", заяви след срещата тя.

"С всяка следваща година усещането е още по-сладко, защото доказваме, че сме Марица и сме най-силни в България. Бяхме уникален колектив. Искам да благодаря на абсолютно всички – на щаба, на мениджъра ни Борис Халачев, на момичетата, че успяхме да се съберем и да сме толкова задружни", каза още Борислава Съйкова.