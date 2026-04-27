Локомотив София и Септември завършиха наравно

Боян Денчев
снимка: БТА
София,  
27.04.2026 22:02
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 31-вия кръг в Първа лига:

Трета осмица
Монтана – Добруджа – 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Борис Димитров 27-дузпа
пропуск от дузпа: Валдо (Добруджа) 90+4

Локомотив София - Септември София – 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Доаминик Янков 10, 1:1 Валантайн Озорнвафор 53

Втора четворка
Локомотив Пловдив - Черно море - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Лукас Риян 45+2-автогол

Арда Кърджали - Ботев Пловдив - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тодор Неделев 35, 0:2 Мартин Паскалев 53-автогол

Трета осмица
Славия - Ботев Враца - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 17, 1:1 Лазар Марин 89-автогол
червен картон: Радослав Цонев (Ботев Враца) 37

от петък:
Спартак Варна - Берое - 1:2 (1:0)
гомайстори: 1:0 Жота Лопес, 1:1  Исмаел Ферер 82, 1:2 Факундо Аларкон 86
червен картон: Борис Иванов 3 (Спартак Варна)


Първа четворка
от събота:
Лудогорец - ЦСКА 1948 Ц 1:2 (1:2)
голмайстори: 0:1 Браян Собреро 8, 1:1 Ерик Маркус 18, 1:2 Мамаду Диало 26

ЦСКА - Левски - 1:3 (1:2)
голмайстори: 1:0 Кристиан Макун 11-автогол, 1:1 Евертон Бала 42, 1:2 Акрам Бурас 45, 1:3 Мазир Сула 80

временно класиране:
 1. Левски                  31  23   4   4  67:23  73 точки
 2. ЦСКА 1948 (Сф)          31  19   5   7  52:32  62 
 3. Лудогорец               31  17   9   5  58:22  60  
 4. ЦСКА (София)            31  16   8   7  44:26  56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5. Черно море              31  12  11   8  34:26  47
 6. Локомотив (Пловдив)     31  11  13   7  30:34  46
 7. Арда (Кърджали)         31  12   8  11  33:29  44
 8. Ботев (Пловдив)         31  12   7  12  42:37  43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9. Славия 1913 (София)     31  10  10  11  37:34  40
10. Ботев (Враца)           31   9  12  10  25:27  39
11. Локомотив (София)       31   9  11  11  41:40  38
12. Спартак (Варна)         31   5  12  14  26:52  27
13. Септември (София)       31   7   7  18  26:59  27
14. Берое (Стара Загора)    31   5  11  15  21:45  26
15. Добруджа 1919 (Добрич)  31   7   5  19  23:44  26
16. Монтана                 31   4   8  19  16:45  20

/БД/

