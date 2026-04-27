Локомотив София и Септември завършиха наравно

Първенство на България по футбол, мачове от 31-вия кръг в Първа лига: Трета осмица Монтана – Добруджа – 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Борис Димитров 27-дузпа пропуск от дузпа: Валдо (Добруджа) 90+4 Локомотив София - Септември София – 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Доаминик Янков 10, 1:1 Валантайн Озорнвафор 53 Втора четворка Локомотив Пловдив - Черно море - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Лукас Риян 45+2-автогол Арда Кърджали - Ботев Пловдив - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Тодор Неделев 35, 0:2 Мартин Паскалев 53-автогол Трета осмица Славия - Ботев Враца - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 17, 1:1 Лазар Марин 89-автогол червен картон: Радослав Цонев (Ботев Враца) 37 от петък: Спартак Варна - Берое - 1:2 (1:0) гомайстори: 1:0 Жота Лопес, 1:1 Исмаел Ферер 82, 1:2 Факундо Аларкон 86 червен картон: Борис Иванов 3 (Спартак Варна) Първа четворка от събота: Лудогорец - ЦСКА 1948 Ц 1:2 (1:2) голмайстори: 0:1 Браян Собреро 8, 1:1 Ерик Маркус 18, 1:2 Мамаду Диало 26 ЦСКА - Левски - 1:3 (1:2) голмайстори: 1:0 Кристиан Макун 11-автогол, 1:1 Евертон Бала 42, 1:2 Акрам Бурас 45, 1:3 Мазир Сула 80 временно класиране: 1. Левски 31 23 4 4 67:23 73 точки 2. ЦСКА 1948 (Сф) 31 19 5 7 52:32 62 3. Лудогорец 31 17 9 5 58:22 60 4. ЦСКА (София) 31 16 8 7 44:26 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Черно море 31 12 11 8 34:26 47 6. Локомотив (Пловдив) 31 11 13 7 30:34 46 7. Арда (Кърджали) 31 12 8 11 33:29 44 8. Ботев (Пловдив) 31 12 7 12 42:37 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Славия 1913 (София) 31 10 10 11 37:34 40 10. Ботев (Враца) 31 9 12 10 25:27 39 11. Локомотив (София) 31 9 11 11 41:40 38 12. Спартак (Варна) 31 5 12 14 26:52 27 13. Септември (София) 31 7 7 18 26:59 27 14. Берое (Стара Загора) 31 5 11 15 21:45 26 15. Добруджа 1919 (Добрич) 31 7 5 19 23:44 26 16. Монтана 31 4 8 19 16:45 20