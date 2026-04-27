Каляри постигна победа над Аталанта в среща от Серия А

Каляри победи гостуващия Аталанта с 3:2 в среща от 34-ия кръг на футболното първенство на Италия.

Пол Менди откри резултата още в първата минута след пас на Мишел Адопо. Менди удвои седем по-късно, а Джанлука Скамака намали в 40-ата минута. Скамака възстанови паритета в 45-ата минута след асистенция от Джорджо Скалвини. Дженаро Борели оформи крайния резултат в 47-ата минута.

Каляри е 16-и в класирането с 36 точки, а Аталанта е на седма позиция с 54 точки.

По-късно днес Лацио приема Удинезе.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 34-ия кръг в Серия А: Каляри - Аталанта - 3:2 Лацио - Удинезе - по-късно днес от неделя: Дженоа - Комо - 0:2 Фиорентина - Сасуоло - 0:0 Торино - Интер - 2:2 Милан - Ювентус - 0:0 от събота: Парма - Пиза - 1:0 Болоня - Рома - 0:2 Верона - Лече - 0:0 от петък: Наполи – Кремонезе - 4:0 В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 69, Милан с 67, Ювентус с 64, Комо и Рома с по 61 точки и други.