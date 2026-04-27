Каляри постигна победа над Аталанта в среща от Серия А

Ива Кръстева
Каляри постигна победа над Аталанта в среща от Серия А
Каляри постигна победа над Аталанта в среща от Серия А
снимка: Gianluca Zuddas/LaPresse via AP
Каляри,  
27.04.2026 21:49
 (БТА)

Каляри победи гостуващия Аталанта с 3:2 в среща от 34-ия кръг на футболното първенство на Италия.

Пол Менди откри резултата още в първата минута след пас на Мишел Адопо. Менди удвои седем по-късно, а Джанлука Скамака намали в 40-ата минута. Скамака възстанови паритета в 45-ата минута след асистенция от Джорджо Скалвини. Дженаро Борели оформи крайния резултат в 47-ата минута.

Каляри е 16-и в класирането с 36 точки, а Аталанта е на седма позиция с 54 точки.

По-късно днес Лацио приема Удинезе.

 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 34-ия кръг в Серия А:
 
Каляри - Аталанта  - 3:2
Лацио - Удинезе    - по-късно днес

от неделя:
Дженоа - Комо        - 0:2
Фиорентина - Сасуоло - 0:0
Торино - Интер       - 2:2
Милан - Ювентус      - 0:0

от събота:
Парма - Пиза    - 1:0
Болоня - Рома   - 0:2 
Верона - Лече   - 0:0

от петък:
Наполи – Кремонезе - 4:0

В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 69, Милан 
с 67, Ювентус с 64, Комо и Рома с по 61 точки и други.

/ИК/

26.04.2026 18:02

Комо прекъсна серията си без победа в Серия А и се изравни с Рома в класирането

След две поредни загуби и общо три мача без победа тимът на Комо се наложи над Дженоа с 2:0 като гост в среща от 34-ия кръг на Серия А. Днешният успех изведе Комо на пето място във временното класиране с 61 точки

