Мира Андреева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис УТА 1000 в Мадрид

Ива Кръстева
снимка: Marijan Murat/dpa via AP
Мадрид,  
27.04.2026 22:25
 (БТА)

Поставената под номер 9 в схемата Мира Андреева се класира за трета поредна година за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей УТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Рускинята постигна драматична победа над унгарката Анна Бондар с 5:7(5), 6:3, 7:6(5), а след двубоя не успя да скрие сълзите си. Андреева пропиля аванс от 5:1 в решаващия трети сет, но все пак успя да го вземе след тайбрек.

Следващата й съперничка ще бъде номер 24 Лейла Фернандес.

„Събирах много емоции в себе си. Опитвах се да бъда много мотивирана в третия сет и чувствах, че играя доста добре. След това, след като водех с 5:1, просто се почувствах малко нервна по някаква причина, въпреки че чувствам, че просто трябва да имам повече увереност. Усетих, че тя започна да играе по-постоянно. Аз започнах да пропускам много, да не играя агресивно. Всичко това доведе до тайбрека и накрая просто си отдъхнах, когато всичко това приключи", заяви рускинята.

Андреева нанесе първия удар в мача, за да направи пробив и да поведе с 6:5 в оспорвания първи сет. Бондар, която беше спечелила единствената им предишна среща в Лозана през 2023-а, обаче върна брейка и взе първия сет със 7:5 в тайбрека.

Във втория гейм рускинята отново направи първия пробив в шестия гейм, за да поведе с 4:2. Този път тя удържа сета, за да спечели с 6:3 и да се стигне до трета част. Андреева направи два брейка в началото на решаващия сет, за да поведе с 5:1. Бондар обаче се бори, за да изравни 5:5. След като и двете тенисистки задържаха сервиса си, за да се стигне до тайбрек, в който Андреева поведе с 3-0. Бондар отново се бори, за да изравни резултата на 4-4, преди Андреева да успее да спечели със 7-5 и да си осигури победата за 2 часа и 53 минути.

Чехкинята Линда Носкова обърна тежката си битка срещу Коко Гоф (САЩ), като загуби втория сет и изостана с 1:4 в третия. Въпреки трудностите, тя направи забележителен обрат и спечели с 6Л4, 1:6, 7:6(5), демонстрирайки устойчивост и решителност на корта.

Напред в турнира продължава и Марта Костюк (Украйна), която елиминира американката Кейти МакНали с 6:2, 6:3.

В късния двубой номер 2 в схемата Елена Рибакина (Казахстан) ще играе с Анастасия Потапова (Австрия).

/ИК/

27.04.2026 17:04

Арина Сабаленка победи в оспорван мач Наоми Осака и продължава защитата на титлата си на турнира по тенис УТА 1000 в Мадрид

Сабаленка се класира за четвъртфиналите, след като преодоля бившата номер 1 в света Наоми Осака (Япония), след като губеше със сет и пробив срещу номер 14 в схемата, за да триумфира с 6:7(1), 6:3, 6:2 за 2 часа и 20 минути.
27.04.2026 10:10

Елена Рибакина достигна четвъртия кръг на тенис турнира в Мадрид, но остана разочарована заради спорен момент със системата за отсъждане

Шампионката от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина се класира за четвъртия кръг на турнира на клей от сериите „УТА 1000“ в Мадрид (Испания). Казахстанката, която е поставена под номер 2, се наложи над Цинвън Чжън (Китай) с 4:6,
25.04.2026 22:01

Американската тенисистка Винъс Уилямс постигна първата си победа от Откритото първенство на САЩ

Американската тенисистка Винъс Уилямс постигна първата си победа от Откритото първенство на САЩ насам, а може би дори си осигурила покана за сватбата на партньорката си на двойки Кейти Бултър (Великобритания)
25.04.2026 19:25

Ига Швьонтек напусна тенис турнира в Мадрид по време на мача си с Ан Ли заради заболяване, Арина Сабаленка продължава напред

Бившата водачка в световната ранглиста по тенис при жените Ига Швьонтек бе принудена да се откаже в третия сет на мача си с американката Ан Ли 

