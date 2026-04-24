Биляна Дудова: "Радвам се, че се събрах и дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България"

Биляна Дудова е щастлива от бронзовото отличие на Европейското първенство по борба в Тирана, въпреки че е пристигнала на албанска земя, за да чуе българския химн от най-високото стъпалце на подиума. Тя го е правила четири пъти на континентални турнири, а освен това има още четири сребърни и бронзови медала. За днешния българката надви с 3:1 шведката Йохана Линдборг в схватка за трето място на категория до 62 кг.

"Борих се до последно за победа. Целта ми беше да взема медала днес. Дойдох на това състезание с друга цел - да чуя българския химн и да се върна на първото място в Европа, но не успях. Радвам се, че се събрах и дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България", каза Дудова след награждаването.

Вчера българката загуби още първата си схватка на турнира срещу норвежката Грейс Булен, която обаче изтегли Дудова на репешаж, стана европейска шампионка и дори бе наградена на специална церемония за борец на годината при дамите.

"Бях разочарована, защото не очаквах да допусна толкова много грешки в схватката с норвежката. Допуснах много грешки и на това ниво няма как те да не бъдат наказани. Наистина бях разочарована, но знаех, че няма да се предам. Вчера следобед чаках да видя дали ще ме изведе, направи го, зарадвах се и днес трябваше да дам всичко от себе си, за да спечеля европейски медал. Мисля, че вече са осем, ако не ме лъже паметта, но винаги се стремя към златните медали. Не винаги успявам, но категорията е много, много силна, така че се радвам на медала в тази конкуренция", продължи Дудова.

"Сега ще си дам кратка почивка. Тялото ми има нужда от възстановяване и след това продължаваме напред към Световното първенство", завърши тя.