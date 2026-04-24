Биляна Дудова: "Радвам се, че се събрах и дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България"

Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Тирана,  
24.04.2026 21:39
 (БТА)

Биляна Дудова е щастлива от бронзовото отличие на Европейското първенство по борба в Тирана, въпреки че е пристигнала на албанска земя, за да чуе българския химн от най-високото стъпалце на подиума. Тя го е правила четири пъти на континентални турнири, а освен това има още четири сребърни и бронзови медала. За днешния българката надви с 3:1 шведката Йохана Линдборг в схватка за трето място на категория до 62 кг.

"Борих се до последно за победа. Целта ми беше да взема медала днес. Дойдох на това състезание с друга цел - да чуя българския химн и да се върна на първото място в Европа, но не успях. Радвам се, че се събрах и дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България", каза Дудова след награждаването.

Вчера българката загуби още първата си схватка на турнира срещу норвежката Грейс Булен, която обаче изтегли Дудова на репешаж, стана европейска шампионка и дори бе наградена на специална церемония за борец на годината при дамите. 

"Бях разочарована, защото не очаквах да допусна толкова много грешки в схватката с норвежката. Допуснах много грешки и на това ниво няма как те да не бъдат наказани. Наистина бях разочарована, но знаех, че няма да се предам. Вчера следобед чаках да видя дали ще ме изведе, направи го, зарадвах се и днес трябваше да дам всичко от себе си, за да спечеля европейски медал. Мисля, че вече са осем, ако не ме лъже паметта, но винаги се стремя към златните медали. Не винаги успявам, но категорията е много, много силна, така че се радвам на медала в тази конкуренция", продължи Дудова.

"Сега ще си дам кратка почивка. Тялото ми има нужда от възстановяване и след това продължаваме напред към Световното първенство", завърши тя.

/ГК/

Свързани новини

24.04.2026 20:26

Биляна Дудова спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана

Биляна Дудова спечели четвърто отличие за България на Европейското първенство по борба в Тирана, след като надви шведката Йохана Линдборг в двубоя за бронзов медал. Националният отбор вече има злато чрез Кирил Милов, сребро чрез Семен Новиков и два
24.04.2026 19:02

Ахмед Магамаев отстъпи на Абдулрашид Садулаев и ще се бори за бронз на Европейското първенство, Микяй Наим бе изтеглен на репешаж

Българският национал Ахмед Магамаев ще се бори за бронз на Европейското първенство в Тирана, а Микяй Наим бе изтеглен на репешаж. Ивайло Тисов, Шамил Мамедов и Айкан Сеид приключиха участието си на турнира в свободен стил в зала "Фети
24.04.2026 18:03

Последните петима българи на Европейското първенство по борба ще стартират от квалификациите, Енгин Исмаил получи трикратен бронзов медалист за съперник

Последните български национали в свободния стил Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов ще започнат от квалификациите в категориите си на европейското първенство по борба в албанската столица Тирана. Те излизат на

