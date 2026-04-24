Берое победи Спартак 1918 Варна като гост с два късни гола, домакините играха цял мач с намален състав

Среща от 31-ия кръг на efbet Лигата, втора фаза, Група В (зона изпадащи):

Спартак 1918 Варна – Берое 1:2 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Жота Лопес (14-ата мин.), 1:1 Исмаел Ферер (82-ра мин.), 1:2 Факундо Аларкон (86-ата мин.);

Стадион „Спартак“;

Зрители - 2000;

Съдия – Мартин Марков;

Жълти картони: Франциско Варела, Факундо Аларкон (Берое);

Директен червен картон – Борис Иванов (4-ата мин.);

Състави:

Спартак 1918 Варна - Педро Виктор, Борис Иванов, Димо Кръстев, Цветелин Чунчуков (46-ата мин. Мартин Георгиев), Жота Лопес (90+1 мин. Даниел Иванов), Цветослав Маринов (85-ата мин. Матео Петрашило), Деян Лозев, Шанде, Таилсон (69-ата мин. Джон Емануел), Ангел Грънчов, Георг Стояновски (90+1 мин. Петър Принджев);

Берое - Артур Мота, Станислав Йовков (46-ата мин. Факундо Аларкон), Хуан Пабло Саломони, Факундо Костантини, Стефан Гаврилов (65-ата мин. Кайо Лопес), Тижан Сона, Давид Валверде, Франциско Варела (80-ата мин. Мирослав Георгиев), Марко Боргнино (90+1 мин. Уеслей Дуал), Хуанка Пинеда, Исмаел Ферер;

Берое стигна до обрат и победи Спартак 1918 Варна с 2:1 като гост в първата среща от група "В" на втория етап на първенството на България по футбол.

Старозагорският тим стигна до успеха с два късни гола в 82-ата и 86-ата минута, като преди това домакините бяха повели с 1:0 в 14-ата минута. Спартак 1918 Варна игра повече от 90 минути с 10 души заради директен червен картон на Борис Иванов в 4-ата минута. В борбата за оцеляване домакините остават с 27 точки на четвъртото място в група "В", а Берое вече има 26 точки и е пети преди изиграването на останалите срещу от групата.

Срещата не започна по най-добрия начин за домакините. След по-малко от две минути игра Борис Иванов получи жълт картон за нарушение срещу Франциско Варела, а две минути по-късно след проверка със системата ВАР съдията Мартин Марков показа директен червен картон на футболиста на Спартак 1918 Варна.

В седмата минута гостите можеха да открият резултата, но вратарят на домакините Педро Виктор успя да избие топката след удара на Франциско Варела. В 11-ата минута Таилсон стреля от границата на наказателното поле, но топката попадна в ръцете на вратаря на Берое Артур Мота.

Три минути след това Спартак откри резултата. След центриране в наказателното поле на гостите топката стигна до Жота Лопес, който стреля в далечния ъгъл и вкара за 1:0 за „соколите“. Почти веднага след това Георг Стояновски можеше да удвои преднината на Спартак 1918 Варна, но след удара му топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 26-ата минута отново Георг Стояновски имаше възможност за втори гол, но от удобна позиция стреля неточно над вратата. В 41-ата минута Берое можеше да изравни резултата, но вратарят на домакините Педро Виктор спаси удар на Давид Валверде.

В 59-ата минута Берое можеше да изравни резултата. Марко Боргнино стреля от повече от 20 метра, но стражът на домакините Педро Виктор внимаваше и успя да спаси. Час след началото Шанде опита удар по земя по диагонал отляво, но той бе слаб и вратарят на гостите Артур Мота улови топката.

В 65-ата минута Факундо Аларкон стреля по земя по диагонал отдясно от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата на домакините. В 70-ата минута Кайо Лопес бе изведен в отлична позиция отдясно в наказателното поле на Спартак 1918 Варна и стреля, но вратарят Педро Виктор успя да избие топката. В 73-ата минута стражът на домакините успя да избие топката след силен и опасен удар на Тижан Сона по диагонал отляво. В 78-ата минута Давид Валверде получи топката в наказателното поле на домакините на точката за изпълнение на дузпа, но за късмет на варненския тим след удара му топката премина над напречната греда. В 81-ата минута късметът бе на страната на домакините, след като топката премина на сантиметри встрани от вратата след удара на Мирослав Георгиев. Минута по-късно обаче Берое изравни. Исмаел Ферер бе изведен отдясно в наказателното поле на домакините и с хубав техничен удар изравни резултата. В 86-ата минута гостите стигнаха до обрат. След центриране в наказателното поле на Спартак 1918 Варна топката бе свалена към Факундо Аларкон, който от 4-5 метра я засече във вратата за 2:1 за старозагорския тим.