Късни голове донесоха победата на Берое над Спартак Варна

Срещи от 31-вия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране: Трета осмица: Спартак Варна - Берое - 1:2 (1:0) гомайстори: 1:0 Жота Лопес, 1:1 Исмаел Ферер 82, 1:2 Факундо Аларкон 86 червен картон: Борис Иванов 3 (Спартак Варна) в неделя: Славия - Ботев Враца в понеделник: Монтана - Добруджа Локомотив София - Септември София Първа четворка: в събота: Лудогорец - ЦСКА 1948 ЦСКА - Левски Втора четворка: в неделя: Локомотив Пловдив - Черно море Арда - Ботев Пловдив временно класиране: 1. Левски 30 22 4 4 64:22 70 точки 2. Лудогорец 30 17 9 4 57:20 60 3. ЦСКА 1948 (Сф) 30 18 5 7 50:31 59 4. ЦСКА (София) 30 16 8 6 43:23 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Локомотив (Пловдив) 30 11 13 6 30:33 46 6. Черно море 30 11 11 8 33:26 44 7. Арда (Кърджали) 30 12 8 10 33:27 44 8. Ботев (Пловдив) 30 11 7 12 40:37 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Славия 1913 (София) 30 10 9 11 36:33 39 10. Ботев (Враца) 30 9 11 10 24:26 38 11. Локомотив (София) 30 9 10 11 40:39 37 12. Спартак (Варна) 31 5 12 14 26:52 27 13. Берое (Стара Загора) 31 5 11 15 21:45 26 14. Добруджа 1919 (Добрич) 30 7 5 18 23:43 26 15. Септември (София) 30 7 6 18 25:58 26 16. Монтана 30 3 8 19 15:45 17