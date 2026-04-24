Късни голове донесоха победата на Берое над Спартак Варна

Георги Крумов
Късни голове донесоха победата на Берое над Спартак Варна
Късни голове донесоха победата на Берое над Спартак Варна
БТА, Варна (24 април 2026) На стадион „Спартак“ във Варна се играе срещата от 31-ия кръг на efbet Лига, втора фаза, група В (зона изпадащи) между отборите на „Спартак 1918“ Варна и „Берое“ (Стара Загора). / снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ПК)
Варна,  
24.04.2026 21:25
 (БТА) 
Срещи от 31-вия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране:

Трета осмица:
Спартак Варна - Берое - 1:2 (1:0)
гомайстори: 1:0 Жота Лопес, 1:1  Исмаел Ферер 82, 1:2 Факундо Аларкон 86
червен картон: Борис Иванов 3 (Спартак Варна)

в неделя: 
Славия - Ботев Враца

в понеделник:
Монтана - Добруджа 
Локомотив София - Септември София

Първа четворка:
в събота:
Лудогорец - ЦСКА 1948
ЦСКА - Левски

Втора четворка:
в неделя: 
Локомотив Пловдив - Черно море
Арда - Ботев Пловдив

временно класиране:
 1. Левски                  30  22   4   4  64:22  70 точки
 2. Лудогорец               30  17   9   4  57:20  60
 3. ЦСКА 1948 (Сф)          30  18   5   7  50:31  59
 4. ЦСКА (София)            30  16   8   6  43:23  56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 5. Локомотив (Пловдив)     30  11  13   6  30:33  46
 6. Черно море              30  11  11   8  33:26  44
 7. Арда (Кърджали)         30  12   8  10  33:27  44
 8. Ботев (Пловдив)         30  11   7  12  40:37  40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 9. Славия 1913 (София)     30  10   9  11  36:33  39
10. Ботев (Враца)           30   9  11  10  24:26  38
11. Локомотив (София)       30   9  10  11  40:39  37 
12. Спартак (Варна)         31   5  12  14  26:52  27
13. Берое (Стара Загора)    31   5  11  15  21:45  26
14. Добруджа 1919 (Добрич)  30   7   5  18  23:43  26
15. Септември (София)       30   7   6  18  25:58  26
16. Монтана                 30   3   8  19  15:45  17

/ГК/

