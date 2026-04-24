Ясен Радев с категорична победа и медал от Световната купа по бокс в Бразилия

Ясен Радев осигури първи медал за България от Световната купа по бокс в Бразилия. В категория до 55 килограма националът се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие на ринга във Фоз до Игуасу.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той се справи с англичанина Елис Троубридж. Радев отказа съперника си в средата на втория рунд и в събота вечерта ще се изправи срещу Рафаел Лосано (Испания) за място на финалите.

Във вечерната програма на днешната сесия има още два мача с българско участие. Около 1:00 часа сутринта световният вицешампион от Ливърпул 2025 Рами Киуан (75 кг) се изправи срещу местната надежда Тауан Силва. Час по-късно на ринга ще излезе и Йордан Морехон (+90 кг), който има тежка задача да боксира с актуалния сребърен медалист от първенството на планетата - Жахонгир Зокиров (Узб).