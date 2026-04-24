От Дунав недоумяват как Съдийската комисия признава, че нападателят им не е бил за червен картон, а е наказан за следващия мач

Недоумяваме как се получава така, че Съдийската комисия на Българския футболен съюз (БФС) признава, че нападателят ни Ибрахим Кейта е заслужавал да получи само жълт, а не червен картон в ситуацията, при която беше изгонен в мача срещу Марек (Дупница), и само намалява наказанието му от два на един мач, вместо да го отмени изцяло. Това заяви за БТА председателят на Управителния съвет на Дунав (Русе) Диян Димов.

Той отбеляза, че русенският клуб, наред с жалбата срещу съдийството, за което съобщи, обжалва наказанието на основния си голмайстор в две отделни процедури, тъй като само по себе си наказанието му от два мача не подлежи на обжалване по правилата на БФС при традиционния подход.

„Затова първо клубът поиска експертно становище от Съдийската комисия на БФС, дали ситуацията е отсъдена правилно, за да може на тази основа да аргументира вече следваща жалба с експертно становище под ръка. Отговорът, който получихме е, че според Съдийската комисия на БФС правилното решение на съдията е било жълт картон за Кейта и за вратаря на Марек. Това експертно становище е приложено към последвалата ни жалба пред Апелативната комисия. Нашият футболист вече доказано не е извършил нищо, за да бъде наказан и това не го твърдим само ние като клуб, а и Съдийската комисия – единственият орган в БФС, който може да дава тази квалификации. Становището на Съдийската комисия би следвало да е обвързващо и за всички други органи на БФС. Да, но Апелативната комисия взема решение само да намали наказанието му от два на един мач“, заяви още Димов.

Той признава, че ако Апелативната комисия беше отменила наказанието на Кейта, щеше да създаде прецедент, който обаче от друга страна е практика в редица държави и на всичкото отгоре е възможен на база наредбите на БФС, отчита още Димов.

„Уж трябва решенията на комисиите във Футболния ни съюз да са символ на справедливост, да са в услуга на правилата и на футбола, а излиза, че не е съвсем така“, заяви още Диян Димов.

Той отбеляза, че клубът е обжалвал и една от глобите, наложени на Дунав след мача с Марек – 766.94 евро „за възпламеняване на фойерверки в сектора“. През второто полувреме нашите фенове използваха димки и факли, но не и фойерверки и смятаме, че тази санкция би следвало да се намали, каза още Димов.