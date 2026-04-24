Биляна Дудова спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана

Биляна Дудова спечели четвърто отличие за България на Европейското първенство по борба в Тирана, след като надви шведката Йохана Линдборг в двубоя за бронзов медал. Националният отбор вече има злато чрез Кирил Милов, сребро чрез Семен Новиков и два борнзови медала на Стефан Григоров и вече на Дудова.

Двубоят беше изключително напрегнат и в първата част бе отсъдена точка за Дудова заради пасивност на Линдборг. Във втората и българката бе наказана, което изравни резултата и даде предимство на шведката по критерий последна точка. Дудова имаше минута и половина да атакува и успя да събора Линдборг на тепиха за още две точки. Така българската националка спечели с 3:1 и се качи на почетната стълбичка.

За Дудова това е осмо отличие на европейски първенства след титлите през 2017, 2018, 2019 и 2021, среброто през 2020 и бронзовите отличия през 2023 и 2025. Тя е и световна шампионка от 2021 в категория до 59 кг.

Утре на турнира в Тирана стартират последните петима българи Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов, а Ахмед Магамаев ще се бори за бронз.