Биляна Дудова спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана

Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Дудова (червено трико) в схватка с шведката Йохана Линдборг (синьо) в малкия финал на категория до 62 кг от Европейското първенство по борба в Албания / Снимка: Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев.
Тирана,  
24.04.2026 20:26
 (БТА)

Биляна Дудова спечели четвърто отличие за България на Европейското първенство по борба в Тирана, след като надви шведката Йохана Линдборг в двубоя за бронзов медал. Националният отбор вече има злато чрез Кирил Милов, сребро чрез Семен Новиков и два борнзови медала на Стефан Григоров и вече на Дудова.

Двубоят беше изключително напрегнат и в първата част бе отсъдена точка за Дудова заради пасивност на Линдборг. Във втората и българката бе наказана, което изравни резултата и даде предимство на шведката по критерий последна точка. Дудова имаше минута и половина да атакува и успя да събора Линдборг на тепиха за още две точки. Така българската националка спечели с 3:1 и се качи на почетната стълбичка.

За Дудова това е осмо отличие на европейски първенства след титлите през 2017, 2018, 2019 и 2021, среброто през 2020 и бронзовите отличия през 2023 и 2025. Тя е и световна шампионка от 2021 в категория до 59 кг.

Утре на турнира в Тирана стартират последните петима българи Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов, а Ахмед Магамаев ще се бори за бронз.

Свързани новини

24.04.2026 19:02

Ахмед Магамаев отстъпи на Абдулрашид Садулаев и ще се бори за бронз на Европейското първенство, Микяй Наим бе изтеглен на репешаж

Българският национал Ахмед Магамаев ще се бори за бронз на Европейското първенство в Тирана, а Микяй Наим бе изтеглен на репешаж. Ивайло Тисов, Шамил Мамедов и Айкан Сеид приключиха участието си на турнира в свободен стил в зала "Фети
24.04.2026 18:03

Последните петима българи на Европейското първенство по борба ще стартират от квалификациите, Енгин Исмаил получи трикратен бронзов медалист за съперник

Последните български национали в свободния стил Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов ще започнат от квалификациите в категориите си на европейското първенство по борба в албанската столица Тирана. Те излизат на
24.04.2026 14:08

Ахмед Магамаев ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев на полуфинал, Биляна Дудова ще се бори за бронз на Европейското първенство в Тирана

Ахмед Магамаев се класира на полуфинал на 97 кг свободен стил и ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев, а Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите от Европейското първенство в албанската столица Тирана. Останалите българи
23.04.2026 21:26

Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба с три златни и едно сребърно отличие в първите финали при дамите

Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели три златни и едно сребърно отличие в първите пет финала при жените. Оксана Ливач, Мария Виник и Анастасия Алпейева донесоха титлите за украинците,

