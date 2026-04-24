Треньорът на Барселона Ханзи Флик смята, че Ламин Ямал ще бъде готов за Световното първенство

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори за контузията на Ламин Ямал. Крилото на "синьо-червените" и испанския национален отбор ще пропусне останалата част от сезона след разкъсване на подколянното сухожилие, получено при победата с 1:0 от Селта Виго. Германският специалист очаква Ямал да играе за Испания на Мондиал 2026.

"Ситуацията е трудна, за нас и за него. Той трябва да се научи да се справя с нея и да се учи от нея. Това е първата му мускулна травма, но е много фокусиран и мотивиран. Ще се възстанови навреме за Световното първенство и ще се върне още по-силен. Той почувства дискомфорт след нарушението, въпреки че в момента не изглеждаше сериозно и реши да продължи да играе. Възможно е ситуацията да се е влошила по-късно, но е важно да слуша тялото си. Това е първата му мускулна контузия и е част от процеса му на израстване. Той трябва да разбира сигналите, които тялото му изпраща. Вече пропусна няколко мача по-рано през сезона и отборът се справи добре", каза Флик, цитиран от испанските медии в петък.

Барселона води с 9 точки пред Реал Мадрид и почти сигурно отново ще спечели титлата в Примера дивисион.