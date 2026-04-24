Треньорът на Барселона Ханзи Флик смята, че Ламин Ямал ще бъде готов за Световното първенство

Асен Даскалов
Треньорът на Барселона Ханзи Флик смята, че Ламин Ямал ще бъде готов за Световното първенство
Треньорът на Барселона Ханзи Флик смята, че Ламин Ямал ще бъде готов за Световното първенство
AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
24.04.2026 20:18
 (БТА)

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори за контузията на Ламин Ямал. Крилото на "синьо-червените" и испанския национален отбор ще пропусне останалата част от сезона след разкъсване на подколянното сухожилие, получено при победата с 1:0 от Селта Виго. Германският специалист очаква Ямал да играе за Испания на Мондиал 2026.

"Ситуацията е трудна, за нас и за него. Той трябва да се научи да се справя с нея и да се учи от нея. Това е първата му мускулна травма, но е много фокусиран и мотивиран. Ще се възстанови навреме за Световното първенство и ще се върне още по-силен. Той почувства дискомфорт след нарушението, въпреки че в момента не изглеждаше сериозно и реши да продължи да играе. Възможно е ситуацията да се е влошила по-късно, но е важно да слуша тялото си. Това е първата му мускулна контузия и е част от процеса му на израстване. Той трябва да разбира сигналите, които тялото му изпраща. Вече пропусна няколко мача по-рано през сезона и отборът се справи добре", каза Флик, цитиран от испанските медии в петък.

Барселона води с 9 точки пред Реал Мадрид и почти сигурно отново ще спечели титлата в Примера дивисион.

/АД/

