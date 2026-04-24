Подробно търсене

Карлос Алкарас няма да защитава титлата си на "Ролан Гарос"

Георги Крумов
Карлос Алкарас / снимка: AP Photo/Aurelien Morissard, File
Мадрид,  
24.04.2026 20:22
 (БТА)

Испанецът Карлос Алкарас няма да защитава титлата си от турнира "Ролан Гарос" следващия месец.

Доскорошният номер 1 в ранглистата по тенис при мъжете обяви в петък, че контузията му в китката на дясната ръка ще му попречи да играе както на турнира "Мастърс" в Рим, така и на Откритото първенство на Франция.

За последно Алкарас на турнира в Барселона през миналата седмица. Той спечели първия си мач срещу финландеца Ото Виртанен, но се отказа заради травма преди участието си на четвъртфиналите в каталунската столица.

"След направените ми изследвания днес стана ясно, че най-правилното решение е да бъде предпазлив и да не участвам на турнирите в Рим и на "Ролан Гарос". За момента трябва да изчакаме, за да видим кога мога да се върна на корта", написа Алкарас в профила си в Инстаграм.

През миналата година Алкарас триумфира на "Ролан Гарос", като във финала победи в петсетова битка настоящия номер 1 в света Яник Синер, спасявайки три мачбола в четвъртия сет.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:31 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация