Жозе Моуриньо решава след края на сезона дали да се завърне в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо ще реши след края на сезона дали да остане старши треньор на Бенфика.

"Не искам да казвам нищо повече по този въпрос. Вече казах каквото имах да кажа за Бенфика и няма да правя други коментари. Всички знаят добре ситуацията. Когато сезонът приключи, ще имаме 10 дни, за да решим дали ще продължим или ще се разделим. Вече казах каквото исках. Казах достатъчно, може би дори повече от достатъчно, така че няма нужда да добавям нищо. Не е нужно да го повтарям. Това е всичко", заяви старши треньорът на "орлите" пред ESPN.

63-годишният специалист може да се завърне в Реал Мадрид през лятото. В момента "белите" са водени от Алваро Арбелоа, който ще напусне треньорския пост след края на сезона.

Моуриньо беше начело на мадридчани между 2010 и 2013 година и спечели титлата, купата и Суперкупата на Испания.