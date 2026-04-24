Състезатели от 17 държави са потвърдили участие за турнира по джудо „Топалов оупън“

Ива Кръстева
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
24.04.2026 21:11
 (БТА)

До момента състезатели от 17 държави са потвърдили участие за турнира по джудо „Топалов оупън“ в Панагюрище, близо месец преди старта на надпреварата (6-7 юни).

Това са представители на Грузия, Израел, Италия, Египет, Сърбия, Словения, Словакия, Босна и Херцеговина, Чехия, Черна Гора, Кипър, Румъния, Хърватия, Турция, Гърция, Република Северна Македония и Молдова.

По случай 10-о юбилейно издание на надпреварата гости ще бъдат Фабио Базиле (Италия), олимпийски шампион от Рио 2016, и най-добрият български джудист Ивайло Иванов, участник на три олимпиади и носител на множество медали от големи първенства. И двамата ще водят лагера след турнира, организиран от клуб „Топалов“. Тренировките ще са двуразови - сутрин и следобед.

Участниците ще бъдат разделени на две групи - първа, с най-малките (6-8-12 години) и втора с по-големите (15-18 и над 18 години).

За първи път възможност да участват в лагера ще имат мъже и жени. Таксата за участие е 50 евро. Записването ще бъде по време на самия турнир.

През миналия сезон състезанието събра 1165 джудисти, схватките бяха на 6 татамита.

По традиция надпреварата ще бъде излъчвана на живо в ютюб канала на БФ Джудо.

/ИК/

Свързани новини

02.06.2025 14:53

Рекорден брой състезатели от 21 държави участваха на турнира по джудо "Топалов оупън 2025"

Рекорден брой състезатели от 21 държави участваха на турнира по джудо "Топалов оупън 2025"

