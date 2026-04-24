Аржентинският национален отбор по волейбол обяви контрола с България

Аржентинска федерация по волейбол обяви контрола с България. Световните вицешампиони от 2025 година ще гостуват на 6 юни в Росарио.

Това ще бъде последна проверка за двата отбора преди началото на Волейболна лига на нациите. Първият турнир ще започне на 10 юни в Бразилия. Тогава България ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви състава на "трикольорите" за предстоящата Лига на нациите.