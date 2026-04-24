Родри няма да играе за Манчестър Сити по решение на Хосеп Гуардиола, Рубен Диаш и Йошко Гвардиол също пропускат полуфинала за Купата

Испанският полузащитник Родри няма да играе за Манчестър Сити в полуфинала за Купата на Англия срещу Саутхямптън в събота. Футболист номер 1 в света за 2024-а година пропусна победата над Бърнли в сряда за първенство, след като беше изваден принудително от игра в предишната среща с Арсенал заради проблем в слабините.

Решението е на мениджъра на Сити Хосеп Гуардиола, който не иска да рискува основния си двигател в средата на терена, докато тимът се бори за шампионската титла. Поредица от травми завърши със сериозна контузия на коляното в началото на миналия сезон, и сега целта е да бъде вдигнат в максимална годност за гостуването на Евертън на 4 май.

„Не искаме да поемаме какъвто и да е риск. Все още не знам дали действително ще бъде готов за мача с Евертън – надяваме се, но не искаме да поемаме риск, защото може да го загубим пък за следващите пет мача“.

Защитниците Рубен Диаш и Йошко Гвардиол също са извън игра, но Гуардиола е окуражен от наличните му опции.

Две поредни победи над Арсенал и Бърнли изведоха Сити на върха на таблицата, но не без цената.

Гуардиола добави: „Мачът срещу Арсенал беше толкова емоционално натоварващ, а след това още един три дни по-късно и хората бяха толкова уморени. По-лесно е сега, защото имаме много хора в момента на разположение. С изключение на Рубен, Родри и Йошко, останалите са здрави“.

„Това е последното усилие преди финала. Въпросът е дали ще бъдат готови за утре, но да играят 95 минути или може би и продължения. Срещу нас е отбор, който разполага с много играчи, които имат доста минути в мачовете си“.

Манчестър Сити е на полуфинал в турнира за Купата на страната за рекорден осми път и има шанс да стигне до мача за трофея за четвърта година. Но самият Гуардиола няма намерение да подценява съперника Саутхямптън, който се бори за завръщане във Висшата лига, макар много хора да сочат футболистите му за фаворити.

„След като са елиминирали Фулъм и Арсенал това говори достатъчно за та хя. Имат добър ритъм на игра. Просто се фокусираме върху мача утре и трябва да изберем какъв тим да пуснем. Като ще опитаме да направим така, че да разпределим силите“, каза още специалистът.