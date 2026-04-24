Голът на Фрайбург в мача с Щутгарт е трябвало да бъде признат, заявиха от Германския футболен съюз

Голът, който отборът на Фрайбург отбеляза в продължението на мача с Щутгарт от полуфиналите за Купата на Германия, е трябвало да бъде признат. Това заявиха от Германския футболен съюз в петък.

Фрайбург трябваше да поведе с 2:1 в 97-мата минута, но попадението на Лукас Холер бе отменено заради фаул в атака срещу Джеф Шабо. Според шефа на Съдийската комисия в Германия обаче Марко Фриц попадението на Холер е напълно легално.

"Според съдията Лукас Холер е използвал неправомерно ръката си срещу Джеф Шабо. По тази причина е отсъден и фаул. Но от повторенията се вижда, че физическият сблъсък между двамата е по правилата, играта трябва да бъде оставена да продължи и голът на Холер, който последва веднага след това, трябва да бъде признат", каза Фриц.

Отменянето на гола се оказа решаващо за изхода на мача, тъй като домакините от Щутгарт стигнаха на свой ред до попадение в 119-ата минута чрез Тиаго Томас, с което спечелиха и срещата с 2:1 и се класираха за финала за Купата на Германия. Там техен съперник ще бъде тимът на Байерн Мюнхен, който вече си осигури титлата в Бундеслигата и ще опита да направи домашен дубъл.