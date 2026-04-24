Левски няма да се издържа с кредити, стадионът ще се строи около три години, а средствата са осигурени, гарантира новият собственик на Левски (Сф) Атанас Бостанджиев

Новият собственик на Левски (Сф) Атанас Бостанджиев обяви днес по време на представянето си пред медиите, че няма да използва кредити за издръжката на клуба, а също така обясни, че средствата за изграждането на новия стадион „Георги Аспарухов“ са налични. Отделно, неговата компания е правила доста по-големи проекти от стадиона, така че опитът е налице.

Как ще издържа клуба? „Наско Сираков остава президент на клуба. Моята длъжност ще бъде да осигуря финансово и стратегически клуба, както вече казах, със съответните средства. Аз даже не искам и да споменавам и за кредити. Имаме осигурени средства и това ще бъде в бюджета".

Това е целта на нашата инвестиция и на мене да вляза в клуба. На мене ми е пределно ясно, че без правилната подкрепа няма как спортът да се развива. От тази гледна точка сме осигурили правилния бюджет, който Наско и съоветно ръководството на клуба, ще ми индикират, за да може да се развиваме. От тази гледна точка сме се подготвили. Не искам да вземам някакви цифри предварителни сега. Това ще го уточним в следващите дни и седмици. Но имаме пълната готовност“ , обясни бизнесменът от Бургас.

След това се включи Сиреков, който обясни и за бъдещото разходване на средставата: „Ако някой мисли и си представя, че сега ще започнат да текат реки от пари в Левски и да се харчат, нещо се е объркал жестоко. И може да си го помисли човек, който не ме познава мене. Така че по никакъв начин...ние ще имаме средства, знаем срещу кой ще се борим. Но да ви кажа, над 20 години Арсенал не е шампион на Англия, защото започна да си строи новия стадион. Още един път казвам – това, което сме говорили с адама ми, ще ни задоволи напълно. При всички положения ще имаме по-силен отбор от досега. Но в никакъв случай, поне докато аз съм президент, няма да позволя парите да се изливат като по български. Няма шанс това да се случи“, каза още Сираков.

„Всички знаете, че Левски е моят живот. Така че дали ще бъда тука или не, никой не може да ми открадне послените шест години. Защото преди това беше по-лесно – и като футболист, и като изпълнителен директор. Нямаше такава, не носех такава отговорност. Истината е ужасна и вие всичките го знаете. Хората по света не са слепи. Те не стават богати, защото са слепи. Те виждат какво направено през тези шест години с един абсолютно издълбал дъното клуб. Така че най-нормалното нещо е – аз поне така го разбирам, искат да продължим да работим по този начин“, обясни Сираков на въпрос как се е стигнало до това, че той остава президент и дали не е мислел да се оттегли напълно и да гледа отбора като фен.

„Мога абсолютно да го потвърдя това нещо. Както казах и в самото начало, за мене е гордост и щастие да партнирам с Наско и съм сигурен, че като екип ще направим нещо наистина уникално“, продължи Бостанджиев. „Относно финансовата рамка на съоръжението – в момента работим по бюджети, но горе-долу съоръжение от този тип и мащаб, ще струва около 110-130 милиона евро в зависимост от други неща“. Моят бизнес е инвеститорски бизнес. Аз съм във финансовия инвеститорски бизнес повече от 25 години знам какво значи „commitment”. И щом казвам, че почваме да го строим, значи почваме да го строим. Ние сме изпълнили доста по-големи проекти успешно, така че от тази гледна точка Дал Господ, всичко ще бъде наред“.

Архитект Петров обясни и други детайли по началото и изпълнението: „Времевата рамка за получаването на всички видове разрешителни е около една година, което означава, че очакваме старт на строителството през пролетта на следващата година. И смятаме, че времето за изпълнение на обекта е около две години. Новият стадион трябва да бъде готов след около три години“.