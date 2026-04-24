Подробно търсене

Звездата на баскетболния Монако Майк Джеймс обяви, че ще напусне клуба

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Fatima Shbair
Монако,  
24.04.2026 16:34
 (БТА)

Звездата на баскетболния Монако Майк Джеймс потвърди, че ще напусне клуба в края на сезона, с което сложи край на спекулациите за бъдещето му.

35-годишният гард обяви в интервю за френския вестник L'Equipe, че ще стане свободен агент през лятото и настоя, че не е започнал преговори с други отбори, въпреки множеството слухове в Европа. На въпрос за информациите, според които има договор до 2027 година, Джеймс отговори. „Говори се също, че Елвис е все още жив.“

Американският баскетболист също така директно отхвърли всякаква възможност да остане в Монако след изтичането на настоящия сезон.

„Не съм подписвал никъде и не съм говорил с никого. Мисля само за това да завърша сезона“, добави той.

Майк Джеймс се присъедини към Монако през 2021 година, спечели наградата за най-полезен играч в Евролигата през 2024-а и изведе отбора до две класирания за Финалната четворка през 2023-а и 2025 година, включително първия му финал в престижната надпревара.

През настоящия сезон Джеймс постига средно по 16.7 точки, 3.4 борби и 6.5 асистенции.

Тази вечер съставът на Монако посреща Барселона в двубой, който ще определи последния участник в четвъртфиналните плейофи на Евролигата. Победителят ще се изправи срещу Олимпиакос в спор за класиране на Финалната четворка.

 

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:48 на 24.04.2026 Новините от днес

24.04.2026 16:36 Официални актове и съобщения

Съветът за партньорство към ВСС обсъди функционирането на модул „Централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни дела“, интегриран с ЕПЕП, както и необходимостта от изработване на единни правила за дистанционна работа на съдиите в ЕИСС

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация