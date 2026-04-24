Ауди назначи бивш пилот от Формула 1 за състезателен директор

Ауди назначи бившия пилот от Формула 1 Алан Макниш за състезателен директор, съобщи германският отбор от Формула 1 в изявление.

Макниш ще започне ролята си на ръководител на операциите на пистата от Гран При на Маями на 3 май.

„Това е вълнуващо предизвикателство в ключов момент от историята на Ауди и Формула 1. Очаквам с нетърпение да допринеса още по-директно за представянето ни на пистата“, каза той, цитиран от ДПА.

Тимът на Ауди, който дебютира във Формула 1 този сезон, трябваше да обновят своята лидерска структура след изненадващото напускане на Джонатан Уитли от поста му на шеф на отбора.

Макниш поема новосъздадената позиция и ще се отчита пред главния изпълнителен директор и ръководител на отбора Матия Биното. Той ще отговаря за спортните въпроси, координацията на инженерните задачи, управлението на пилотите, стратегията за състезания и работата на гаража, наред с други неща.

„Алан носи изключителна комбинация от състезателен опит, техническо разбиране и лидерство в тази роля. Той е централна част от структурата на моторните спортове на Ауди в продължение на много години“, заяви Биното.

Макниш се състезава във Формула 1 за Тойота през 2002 година, като стартира в 16 състезания.